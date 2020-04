Counseling online gratuito

Erika La Barbera, Operatrice Olistico Posturale e Counselor Psicologico, giovane napoletana, amante del benessere fisico ma anche mentale. Nei giorni di quarantena ha pensato bene di dare supporto ai suoi concittadini e non solo. Ha creato un gruppo fb, COUNSELING#IORESTOACASA2, con una sua collega psicoterapeuta per dare supporto psicologico o per fare semplicemente compagnia alle persone che sento forte disagio e solitudine in questi giorni difficili.

L'iscrizione è semplicissima ed il servizio online gratuito.

Erika La Barbera è convinta che, quando si tende una mano, si hanno sempre risposte positive e dall'unione di tante anime belle viene fuori sempre e solo energia buona che sarà la giusta compagnia in questi giorni ricchi di solitudine.

L'ideatrice spera di avere ancora più persone nel suo gruppo per poter rendere l'atmosfera degli incontri ancora più magica.

Tutti i martedì e i giovedì alle ore 16.45