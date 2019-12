Natale 2019 a Napoli: 5 cose da fare la sera del 25 dicembre

Natale a Napoli è pastori, presepi, arte, musica, profumi e sapori della tradizione.

Il 25 dicembre, il pranzo in famiglia o con gli amici è piacevolissima consuetudine, ma se la sera avete voglia di uscire e vivere qualcuno dei tanti eventi proposti in città, ecco 5 interessanti appuntamenti, selezionati da NapoliToday:

1. Il Duomo, come da tradizione, sarà suggestiva location del Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo (ore 20). L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti

2. Al Teatro Politeama, protagonista Peppe Barra con il più suggestivo e tradizionale spettacolo di Natale: "La Cantata dei Pastori". Sul palco anche Rosalia Porcaro. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Barra con Paolo Memoli, è liberamente ispirato alla sacra rappresentazione di Andrea Perrucci.

3. Al Teatro Augusteo c’è Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “La Fabbrica dei Sogni”. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta. Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

4. Al piccolo teatro di Piazza San Domenico, Il Pozzo e Il Pendolo, va in scena una tra le più belle storie di Natale mai scritte: “Canto di Natale” di Charles Dickens (ore 21). Un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva.

5. Al Teatro Diana è in scena "Felicità", il nuovo spettacolo di Alessandro Siani. Per il noto attore partenopeo, si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo, dopo la parentesi dello spettacolo corale ‘’Il principe abusivo a teatro’’ con Christian De Sica

