Sangria Party, Karaoke e Disco alla Taverna Cos 'e pazz di Licola

Sabato 7 Ottobre 2017

TAVERNA COS E’ PAZZ Licola



Formula Mangia+Mangia+Bevi 13€

Programma: Animazione, SANGRIA PARTY, KARAOKE e Disco

*Prenotazione Tavoli obbligatoria



DESCRIZIONE SERATA: TAVERNA COS’ E PAZZ REVOLUTION SABATO 7 OTTOBRE 2017 SERATA CON ANIMAZIONE – KARAOKE – SANGRIA PARTY – BALLI DI GRUPPO – DISCO. AREA GIOCHI X BAMBINI



FORMULA INGRESSO:

Mangia e Bevi 13€ BRUSCHETTE, FAGIOLI ALLA MESSICANA + PATATINE FRITTE + PIZZA MARGHERITA AL CENTRO TAVOLO + PANINO a scelta (a testa) + BIBITA INCLUSA TRA BIRRA-COCA-ARANCIATA

MENU BAMBINI (FINO A 1 MT) 5 EURO: PANINO O COTOLETTA CON PATATINE E BIBITA

AREA GIOCHI X BAMBINI



PRENOTAZIONE TAVOLI: 0816124944 – 0810191245 – 3663408825 – 3492297189 – 3334923600



DOVE SIAMO: TAVERNA COS E’ PAZZ Licola – Presso il complesso Impero II Via San Nullo, 56 – Giugliano in Campania Località Licola. Uscita della Tangenziale di Licola proseguire in direzione Qualiano e continuare per 1Km. Entrare nel Complesso Impero II.