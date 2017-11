“CortoDino”, Festival Internazionale del Cortometraggio dedicato a Dino De Laurentiis

Sarà presentato il 17 novembre presso il Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento a Napoli, in una conferenza stampa, la VII edizione di “CortoDino”, il Festival Internazionale del Cortometraggio dedicato a Dino De Laurentiis, la cui cerimonia di premiazione si terrà lunedì 20 novembre, alle ore 20, presso il Cineteatro Politeama a Torre Annunziata.

Alla conferenza stampa interverranno il presidente dell’Associazione culturale “Esseoesse” nonché direttore del festival Filippo Germano, il direttore artistico Lucio Ciotola, il presidente della giuria Ernesto Maieux e Tommaso Bianco, storico attore eduardiano, tra i componenti della giuria.

La rassegna internazionale di cinema dedicata alla memoria del produttore cinematografico Dino De Laurentiis, nato a Torre Annunziata e scomparso l’11 novembre 2010, è stata ideata nel 2011 dall’Associazione culturale no profit “Esseoesse” di Torre Annunziata ed ha come obiettivi la valorizzazione culturale e la promozione turistica del territorio.

I cortometraggi sono da sempre i primi lavori di cineasti che si cimentano nel campo audiovisivo e le opere dove si formano, registi, attori, sceneggiatori, artisti e tecnici prima di spiccare il salto verso il grande cinema. Il concorso “CortoDino” nasce dalla volontà di ricordare e celebrare, nella sua città natale ed in termini non solo commemorativi, la figura e l’opera del produttore. Al festival collaborano istituti scolastici superiori di Torre Annunziata, tra cui il Liceo Artistico Giorgio De Chirico, che da alcuni anni ha attivato per i suoi allievi un “Laboratorio di cinema”, numerose associazioni culturali e Proloco dell’area vesuviana. “CortoDino” si avvale inoltre dei patrocini di enti comunali e regionali. Obiettivo centrale è di creare un’occasione di incontro, confronto e conoscenza di giovani filmakers che si affacciano nel panorama cinematografico, nel quale sicuramente rilevante è stato il segno lasciato dall’illustre torrese. Presidente onorario del premio è Manolo Bolognini, decano dei produttori italiani, che compì le sue prime esperienze cinematografiche proprio al fianco di Dino De Laurentiis. Tra i tantissimi film di successo che portano la sua firma “Django”, un cult del cinema western.

L’edizione 2017, nel suo percorso itinerante tra i Comuni vesuviani di Trecase, Boscotrecase, Boscoreale e Torre Annunziata, è iniziato nel mese di settembre con proiezioni di docufilm d’autore, di anteprime nazionali e selezioni di cortometraggi. I film in concorso sono stati giudicati dal pubblico giovanile sia nelle scuole superiori cittadine (giuria studentesca) che presso location storiche (che rientrano tra le mission di “CortoDino” come luoghi da riscoprire e valorizzare con il cinema) e sale appositamente attrezzate per le proiezioni. La scelta di sottoporre al giudizio degli spettatori i lavori pervenuti ha consentito, sin dalla prima edizione, di diffondere, sempre più la cultura cinematografica attivando un vero e proprio processo di alfabetizzazione al linguaggio del cinema. Nel corso dei suoi sette anni di vita, “CortoDino” ha visto raddoppiare le iscrizioni al concorso, arrivando nel 2017 alla cifra record che ha sfiorato le 3.600 iscrizioni con opere pervenute da 120 Paesi del mondo, tra cui circa 400 dall’Italia.

Il 20 novembre si terrà la serata finale del festival condotta da Gabriele Blair, con la consegna dei premi alla presenza di volti noti del mondo dello spettacolo (quest’anno, tra gli altri, il grande attore teatrale e cinematografico Giacomo Rizzo, Pio Luigi Piscicelli, giovanissima star della serie tv “Braccialetti rossi” ed Erasmo Genzini, reduce dal successo della fiction “Sotto copertura”).

Alle opere prime classificate nelle quattro sezioni del premio (Internazionale, Europeo, Nazionale e Talento Campano), scelti dal voto di una giuria popolare e di una giuria artistica presieduta da Ernesto Maieux, David di Donatello 2003, verranno consegnati premi e targhe “CortoDino” in pietra lavica lavorata a mano e “menzioni speciali” per i diversi settori artistici e cinematografici.