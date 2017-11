In scena "Corto in Favola".viaggio nella tradizione delle favole

Il CortoinFavola è un viaggio nella tradizione delle favole, reinterpretate in modo originale, innovativo e satirico.

La favola viene usata come dissacrante e poliedrico mezzo di comunicazione portando tra le righe anche messaggi, denunce e spunti di riflessione. Uno spettacolo tutto da vedere e scoprire!

Appuntamento a Domenica 26 novembre, ore 20:45 a Palazzo Venezia Napoli, in via Benedetto Croce 19 - Napoli

E' gradita la PRENOTAZIONE. Per info e contatti 3393897464 o 0815528739