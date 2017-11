Cortisonici al Marano Ragazzi Spot Festival

Nell’ambito di “Tutta un'altra Storia”, progetto di interventi di sensibilizzazione e approfondimento al problema della criminalità organizzata di stampo mafioso, l’Associazione Cortisonici sarà ospite del Marano Ragazzi Spot Festival dal 29 novembre al 2 dicembre 2017. L'obiettivo generale del gemellaggio tra Varese e Marano di Napoli coi rispettivi Festival Cortisonici e Marano Ragazzi Spot Festival risponde alla forte esigenza di promozione di occasioni di riflessione, scambio, incontro e discussione sui temi della legalità in territori differenti, sulle problematiche connesse alle mafie e sulla necessità di partecipazione della cittadinanza attiva sul territorio di Varese.



Il Marano Ragazzi Spot Festival vede tra i suoi lavori in concorso anche uno spot realizzato dalla classe 4b dell’Istituto d’istruzione secondaria Daverio-Casula di Varese all’interno del progetto “Tutta un’altra storia” con la direzione dell’Associazione Cortisonici; i rappresentanti della classe accompagnati dal Professor Martarelli Paolo parteciperanno al festival portando una visione Varesina alla lotta della criminalità organizzata.



Il progetto “Tutta un’altra storia”, promosso dal Comune di Varese con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con Cooperativa Totem, Associazione Cortisonici, Cooperativa Naturart, l’impresa di comunicazione Hagam e il supporto dell’Associazione Libera, ha l’obiettivo di raccontare ai ragazzi l’educazione alla legalità, la memoria delle vittime di mafia e l’impegno contro la criminalità organizzata, e di farlo attraverso il cinema, la musica e laboratori nelle scuole.



La collaborazione con l’Associazione Marano Ragazzi Spot Festival, dal 2005 impegnata nella costruzione di un’identità positiva e partecipativa ai giovani di un territorio offeso e influenzato dalla camorra, si rafforza dopo aver ospitato i coordinatori durante la 14° edizione di Cortisonici International Film Festival 2017, preziosa occasione per la cittadinanza di ricevere una testimonianza sull’operato e l’impegno dimostrati negli ultimi anni sul territorio campano.



TUTTA UN’ALTRA STORIA è quella che Associazione Cortisonici, Comune di Varese e Regione Lombardia hanno intenzione di raccontare a partire da settembre 2017 fino ad aprile 2018, una storia fatta di racconti legati alle vittime di mafia, all’impegno contro la criminalità organizzata e ai beni confiscati alla mafia.



Cortisonici esplorerà il tema attraverso un concorso riservati ai più giovani per cortometraggi realizzati dopo il 1° gennaio 2016 da gruppi di studenti o giovani under 18 (con o senza il supporto di adulti) residenti in Regione Lombardia. Le opere dovranno essere ispirate esclusivamente a tematiche sociali quali l’educazione alla legalità, la memoria delle vittime di mafia, l’impegno contro la criminalità organizzata, i beni confiscati alla mafia, l’impegno contro i fenomeni criminali come usura ed estorsione. Il bando scadrà il 31 gennaio 2018 e le opere selezionate saranno proiettate al festival Cortisonici ad inizio aprile2018. Tutte le informazioni utili, il bando e la scheda di partecipazione saranno a disposizione sul sito web del Festival Cortisonici



TUTTA UN’ALTRA STORIA è un progetto promosso dal Comune di Varese con il contributo di Regione Lombardia, in collaborazione con diversi attori del territorio: la Cooperativa Totem che sarà impegnata nei percorsi laboratoriali nelle scuole secondarie di primo grado di Varese; l’associazione Cortisonici che riserverà la sezione Cortisonici ragazzi a cortometraggi realizzati da ragazzi; la Cooperativa Naturart che curerà un concorso riservato a band musicali che hanno trattato il sui benefici della legalità e sui contrasti ai fenomeni mafiosi. Il progetto si avvarrà inoltre della supervisione scientifica di Libera Associazione contro le Mafie e dell’agenzia di comunicazione Hagam e il supporto di Coop Lombardia.