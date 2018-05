Cortili dei palazzi storici aperti gratuitamente per la Giornata Nazionale ADSI

Sabato 26 maggio si potranno visitare gratuitamente 9 Cortili nella città di Napoli in occasione dell’ottava edizione della GIORNATA NAZIONALE A.D.S.I.

L’evento rientra nell’ambito della Private Heritage Week, in programma tra il 24 e il 27 maggio con una serie di attività proposte da tutte le organizzazioni europee della European Historic Houses Association – a cui l’A.D.S.I. aderisce – per celebrare l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale istituito dall’Unione Europea.

I CORTILI APERTIdalle ore 10:00 alle ore 17:30

Palazzo Pignatelli di Monteleone (calata Trinità Maggiore, 53 – piazza del Gesù)

Palazzo Venezia (via Benedetto Croce,19)

Palazzo Diomede Carafa Sant’Angelo (via San Biagio dei Librai, 121)

Palazzo Marigliano (via San Biagio dei Librai, 39)

Palazzo Mormando (via San Gregorio Armeno, 28)

Palazzo Filippo I d’Angiò (via dei Tribunali, 339)

Villa Ruffo di Calabria (via Crispi, 69)

Palazzo Calà Ulloa di Motta e Bagnara (Riviera di Chiaia, 215)

Palazzo Saluzzo di Corigliano (piazza San Domenico Maggiore, 12) – aperto fino alle ore 14.30



La Giornata Nazionale A.D.S.I. dedicata ai cortili dei palazzi storici d’Italia è un vero e proprio viaggio nella storia e nella memoria dei luoghi.

Accompagnati da architetti, laureandi in Beni Culturali presso il Suor Orsola Benincasa e studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, che forniranno spiegazioni e leggende relative alle dimore, i visitatori potranno varcare la soglia dei Palazzi, apprezzandone l’appartenenza ed il legame alla storia cittadina e nazionale.

La storia dei proprietari, i Pignatelli, i Carafa, i Marigliano, che si fonde con quella di ospiti illustri, quali Degas e Casanova a Palazzo Monteleone, Caravaggio a palazzo Bagnara Ulloa, Gustaw Herling a villa Ruffo, la stratificazione degli stili, che si esprime nel variare degli elementi architettonici, come l’arco ribassato di palazzo Mormando, il rinascimento di palazzo Marigliano, lo straordinario portale, recentemente restaurato con gli stemmi della famiglia Carafa presso il palazzo della “capa di cavallo”. Quest’anno inoltre sarà possibile visitare il palazzo dell’“Imperatore di Costantinopoli” Filippo I d’Angiò, alla scoperta del portale più antico della città, il giardino nascosto di palazzo Venezia paradigmatico dei giardini napoletani nel cuore della città di pietra e villa Ruffo di Calabria, con il suo panorama mozzafiato.

Arte, Architettura e Storia si uniscono nei cortili dei palazzi, alla presenza di artigiani di eccellenza, per proporre l’incontro di tradizione e innovazione, per incuriosire i visitatori ed avvicinarli allo spirito dell’associazione Dimore Storiche Italiane, che si propone di aiutare i proprietari dei palazzi storici e vincolati nella tutela, cura e mantenimento di ciò che costituisce il cuore dei centri storici e del paesaggio in Italia.

L’ingresso è libero e non è necessaria alcuna prenotazione.

Si formeranno cicli continui di visite guidate.

In ogni cortile sarà presente un Consigliere del Comitato Direttivo A.D.S.I. Campania ad accogliere i visitatori.

Per l’occasione è stata realizzata una piccola pubblicazione, in vendita in ogni cortile. I proventi della vendita andranno a beneficio dei restauri che l’Associazione promuove ogni anno in città.