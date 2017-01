"Equi-libri tra Equilibristi e Equilibrismi": 35° Corteo di Carnevale di Scampia

Anche quest'anno, il GRIDAS promuove il carnevale di quartiere per Scampìa, con la partecipazione di scuole, associazioni e affini e singoli cittadini.

Il tema scelto per quest’anno è «EQUI-LIBRI TRA EQUILIBRISTI E EQUILIBRISMI».

"Un omaggio - spiegano i promotori - alla produzione culturale “equa” quanto “equilibrata” che è in grado di raccontare la vera faccia delle cose e delle realtà, soprattutto quando nasce da situazioni etichettate come “svantaggiate” e degradate che derivano, invece, da problematiche molto più complesse. La Cultura come baluardo, tra gli equilibrismi di chi si arrampica sugli specchi per motivare e giustificare scelte scellerate in campo ambientale e sociale

e l’equilibrio necessario per riconoscere le cose come stanno e attribuire colpe e responsabilità dei mali odierni. Ma libri equi sono anche le carte (costituzionali o dei diritti) spesso bistrattate o contese come carta straccia in assenza di un giusto equilibrio nel valutare scelte e posizioni. E ancora, l’equilibrio mentale per non dare di testa nel combattere annose lotte quotidiane per il riconoscimento dei propri diritti e per non affondare in un mondo squilibrato.

E chi più ne ha più ne metta, in un via vai di equilibrismi, mentre servirebbe un mondo equo".

Il corteo si terrà domenica 26 FEBBRAIO 2017, con partenza alle ore 10:30 dalla sede del GRIDAS (via Monte Rosa 90/b, Ina Casa, Scampia-Napoli).

Per informazioni:

GRIDAS - Casa delle Culture “Nuvola Rossa”

Via Monte Rosa, 90/b, Ina Casa, Scampìa, Napoli.

Tel. 081.7012721 - cell. 366.1033370