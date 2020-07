Corso online di danza Polinesiana

Corso On-Line danza Polinesiana immagina di fare un viaggio virtuale sulle isole della Polinesia a piedi nudi segui il ritmo delle onde del mare e canta sulla melodia del vento che dall’ abisso ti trasporta alla ricerca del tuo essere. Racconti, musica, passi e coreografie.

INFO 3387981020

PROGRAMMA

1. Lezione individuale ( prevede una lezione diretta con l’insegnante della durata di 60 minuti )

2. Studieremo passi base

3. Movimenti nello spazio

4. Realizzazione di una piccola coreografia di base

5. Un po’ di teoria

6. Informazioni o realizzazione del costume

7. Sarà inoltre fornito la musica e gli appunti vari in riferimento

8. Video registrazioni per esercitazioni

Cosa occorre?

1. Una buona connessione internet

2. Uno spazio adeguato per fare esercizi

3. La camera deve inquadrare tutta la persona

4. Il collegamento tramite piattaforma jitsimeet mediante un link inviato dall’ insegnante (in caso di collegamento via PC occorre solo copiare il link nella barra degli strumenti in caso di collegamento via cellulare occorre prima scaricare l’app gratuita sul proprio cellulare jisitmeet )

5. Occorre fare un primo appuntamento on-line gratuito con l’Insegnate per controllare i dettagli

Come iscriversi ?

1. Contatta il 3387981020 via Whatsapp oppure via telefono

2. Stabilite insieme all’insegnate giorno e orario per la vostra lezione on-line (che potrà essere cancellata con preavviso 24 ore prima in caso di imprevisti)