Corso di formazione teorico-pratico per diventare Birraio

Il corso di formazione per birraio, organizzato dal Birrificio Artigianale Boccale dei Re, in collaborazione con l’Associazione CamCampania, che promuove le eccellenze del territorio, è rivolto a coloro che desiderano imparare un mestiere in tutti i suoi aspetti, sia teorici che pratici, dalla A alla Z.

I corsisti saranno accompagnati per mano in questa esperienza a partire dagli adempimenti burocratici fino all’apertura di un birrificio artigianale e alla produzione di una propria birra.

La presentazione del corso (aperta a tutti gratuitamente) si terrà il giorno lunedì 2 dicembre 2019 alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Maria la Carità (secondo piano) ed il giorno mercoledì 4 dicembre 2019 presso la Biblioteca Comunale di Sant’Antonio Abate alle ore 17:00.

Durante la presentazione sarà illustrato il percorso formativo nei dettagli e saranno date indicazioni sullo svolgimento delle attività che partiranno a gennaio 2020.

Di seguito, il Programma completo delle lezioni:

- Adempimenti burocratici e legislazione doganale (accise, registri doganali, sistema telematico doganale)

- Sicurezza sui luoghi di lavoro

- Procedimenti HCCP e igiene del lavoro

- Introduzione agli aspetti chimici ed organolettici del processo di trasformazione

- Storia della birrificazione

- Materie prime: malto, luppolo, acqua e lievito

- Tecnologie di trasformazione (tecniche di produzione del mosto e tipologie di fermentazione)

- Laboratorio di produzione: fermentazione e maturazione

- Dalla produzione alla spillatura

- Tecniche di imbottigliamento ed infustamento

- Orientamento e personal branding

- Rilascio di certificato per la somministrazione di alimenti

- Allestimento di un locale (arredo e macchinari)

- Fare Impresa, reperimento di fondi regionali ed europei

- Strategie di marketing e comunicazione

- Chiusura del corso con lezioni pratiche in sala cottura



INFO:

T: 329 7093355 / 3318078314 Fb: Boccale dei Re