Corso di Event and Wedding Planner a Napoli

Corso di Event e Wedding Planner con i migliori professionisti selezionati dall'Event planner Armando de Nigris.

Un corso ricco di esperienze utile per chi desidera incominciare l'attività di Event o Wedding planner.

"A volte un sogno diventa realtà solo se fai il primo passo, se ci credi e se ti formi. Ho deciso di proporre un corso di grande qualità ad un costo relativamente basso perché la formazione sia accessibile a tutti; perché quando non potevo, l'ho disperatamente cercato e mai trovato. Insieme, tutta la brigata, cercherà di trasmetterti i valori, le tecniche, i principi ed i consigli per dare il via alla tua attività".

Il corso sarà sia teorico che pratico.



Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni termineranno non appena raggiunto il numero massimo di iscritti quindi non è garantita l'iscrizione qualche giorno prima dell'inizio.





Il programma



1° Giorno

Ore 9:30

Start e accoglienza presso il Grand Hotel Capodimonte



Ore 10:00

Cosa è un planner e le sue competenze

Come inserirti nel mondo dei planner

I vari tipi di evento

Le difficoltà nascoste nell'organizzare un evento

docente: Armando de Nigris



Ore 13:30 Pausa pranzo



Ore 14:30

Eventi e comunicazione: L'ufficio stampa creativo

docente: Emilio Sturla Furnò



2° Giorno



Ore 9:30

Maestro dell'accoglienza, dalla mise en place al servizio ricordando le regole del galateo

docente : Roberto Onorati presidente A.B.I Professional regione Campania



Ore 13:00 Pausa pranzo



Ore 14:00

Esperienze di catering con Forza 4, il catering di Elisa Betti e Francesco Montervino



Ore 15:00

Il mondo delle torte e del Cake design

docente: Lorenza Vincente



3° Giorno



Ore 9:30

Come allenare la creatività nel mondo degli allestimenti

docente: Andrea Riccio di Wedding Solution



Ore 11:30

Dal 4.0 al Marketing tradizionale

docente: Lucio Starace di Breakpoint ADV



Ore 13:00 Pausa Pranzo



Ore 14:00

Il mondo dei fiori

docente: Angelina De Nigris Floral designer



Ore 18:00

Consegna attestati di partecipazione



Promozione Eventa 245,00 euro invece di 349,00 (collegati al sito https://goo.gl/ihNDGN )

Contatti:

Armando de Nigris

info@vintageforever.it



L'evento si terrà al Grand Hotel Capodimonte (Napoli) a meno di un minuto dall'uscita tangenziale Capodimonte, a meno di un minuto dalla chiesa di Capodimonte, a 10 minuti dalla stazione metro.

L'hotel è raggiungibile con i mezzi pubblici.

L'hotel stipula convenzione con il parcheggio sito a 50 mt dalla struttura.