Corso di Lingua Napoletana: nuovo ciclo di incontri curati da Davide Brandi

Leggere, scrivere e parlare in napoletano.

Martedì 3 marzo 2020, dalle ore 17,30, a Palazzo Venezia a Spaccanapoli (via Benedetto Croce 19 - Napoli) partirà il nuovo ciclo di incontri curati da Davide Brandi sullo studio della lingua napoletana.



L'interesse, non solo dei cittadini di Napoli e della provincia ma anche di tanti stranieri per la LINGUA NAPOLETANA, diviene sempre più crescente grazie all'azione di salvaguardia, tutela e propaganda che da anni sta mettendo in atto Davide Brandi (vincitore del Premio Due Sicilie 2018 proprio per il costante impegno nella divulgazione del napoletano), vice presidente (per la lingua napoletana) dell'Associazione Internazionale Alliance Europenne des Langues Regionales (che tutela le minoranze linguistiche in Europa) nonché presidente dell'Associazione di Promozione Sociale I LAZZARI oltre ad esser autore e collaboratore per alcuni media quale Radio Marte, alcune riviste ed alcune associazioni ed aziende interessate a divulgare anche in lingua napoletana..

Palazzo Venezia a Spaccanapoli (via Benedetto Croce n.19, presso l'associazione PA.VE.), oramai è SCUOLA DI LINGUA e CULTURA NAPOLETANA (ciò che manca a livello istituzionale e didattico in tutto il territorio) e dopo gli incontri sulla letteratura napoletana barocca con lo studio delle fiabe di G.B.Basile, ritorna il corso di ortografia che ricomincerà, col patrocinio morale del Movimento Neoborbonico (con interventi saltuari del prof. Gennaro De Crescenzo) da:

MARTEDI' 3 MARZO 2020, dalle ore 17,30 alle ore 19,00.

Saranno 13 appuntamenti cadenti tutti i martedì, a decorrere dalla data di cui sopra ed al costo irrisorio di soli 10 euro per l'iscrizione e l'aperitivo a fine lezione a 5 euro.

Tutti potranno partecipare e per iscriversi basterà lasciare il proprio nominativo al numero telefonico 3318923006, oppure inviare un'e-mail a: associazionelazzari@gmail.com.

