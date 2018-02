Corso di Genealogia

Il corso, in formula full immersion in una sessione mattutina e una pomeridiana, consentirà ai partecipanti di apprendere in maniera semplice ed efficace le basi della ricerca genealogica e, dopo questa, della ricerca dei parenti emigrati.

Da anni patrocinata e apprezzata dal Ministero Affari Esteri, l’Asmef stavolta racconta l’emigrazione in un modo nuovo, promuovendo il cosiddetto “turismo delle radici”, il ritorno a casa delle seconde e terze generazioni, che l’Italia ancora non sfrutta abbastanza.



Il corso infatti, una joint venture vincente con Un Mondo d’Italiani, si sposa con la mission dell’associazione da anni impegnata nel consolidare il legame tra gli italiani all’estero e la terra natìa, raccontando le storie dell’emigrazione e promuovendo l’italianità all’estero.



Storie, volti, vicende, chi siamo, da dove veniamo, dove siamo stati nel passato?



Il corso offrirà un piccolo rinfresco durante il break di metà giornata.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.



Docenti: Domenico Carriero, Mina Cappussi.



Il corso è aperto a tutti alla modica cifra di € 30,00.



Per info e prenotazioni:

3280934588 – maria.addeo@asmef.it