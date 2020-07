Corso di Danza Orientale - Danza del Ventre

PROGRAMMA

La danza mediorientale più comunemente conosciuta come danza del ventre affonda le sue radici storiche nella notte dei tempi, essendo per definizione la più antica danza del passato, le sue movenze sono nello stesso tempo morbide ed energetiche e per tale ragione affascinano da sempre donne da tutto il mondo, conoscere questa disciplina ti consentirà di avere una maggiore padronanza del tuo corpo e della tua muscolatura ma soprattutto risveglierà anche il tuo io ancestrale e la tua voglia di danzare in mezzo al mondo e oltre ad esso.

Percorso

10. Riscaldamento base

11. Studieremo passi base

12. Movimenti nello spazio

13. Informazioni musicali teoriche e pratiche

14. Realizzazione di una o più coreografie

15. Un po’ di teoria

16. Informazioni o realizzazione del costume

17. Sarà fornito la musica e gli appunti vari in riferimento

18. Video registrazioni per esercitazioni

Come iscriversi?

Il nostro corso prevede due incontri settimanali in sala più un incontro mensile oppure ogni due mesi dedicato al mondo della danza a cui ti stai dedicando attraverso la conoscenza di usi costumi e tramite serata danzante a tema (per chi ha voglia di completare il percorso)