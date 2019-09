Dall'uva al calice: corso di avvicinamento al vino

Il 1 ottobre 2019 parte il corso di avvicinamento al vino. Con il sostegno di AISCampania, sarà possibile imparare a scoprire l'elegante mondo dei vini e i loro segreti.

Come capire che nel nostro calice abbiamo un ottimo vino? Questo corso da la possibilità di acquisire dei primi strumenti utili a riconoscerne il valore.

Il corso di svolgerà presso la Vineria Enoteca Per Bacco di Volla, in via Pietro Nenni 44/46.

Le iscrizioni dovranno essere effettuato entro e non oltre il 21 settembre 2019. Info: 081/7749041.