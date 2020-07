LEZIONE DI PROVA GRATUITA LUNEDì 28 SETTEMBRE 2020 ORE 19,00

INFO 3387981020

Corso di Danza Polinesiana

GIORNI LUNEDI’ E MERCOLEDI’ ORARIO 19.00

PROGRAMMA

Hai voglia di imparare una danza nuova? Vuoi tonificare il corpo ed energizzare la mente? Hai voglia di conoscere nuove culture scoprendo tutta la potenza e l’armonia delle danze polinesiane ? bene allora dei assolutamente provare! la danza Polinesiana non è solo una danza ma è una vera e propria cultura si tratta di un viaggio fisico e psitico attraverso una ricerca interiore che farà letteralmente sbocciare la tua energia forte e delicata il corso è aperto a tutte le donne che vogliono approcciarsi questa meravigliosa danza si partirà dalla preparazione base muscolare alla conoscenza dei passi alla realizzazione della coreografia si ascolterà la musica per educare corpo e mente a ritmi diversi dai nostri ci si preparerà un costume essenziale per le esercitazioni e perché no se si vuole anche per danzare insieme danza come studio personale danza come identificazione dell’essenza femminile.

Percorso

1. Riscaldamento base

2. Studieremo passi base

3. Movimenti nello spazio

4. Informazioni musicali teoriche e pratiche

5. Realizzazione di una o più coreografie

6. Un po’ di teoria

7. Informazioni o realizzazione del costume

8. Sarà fornito la musica e gli appunti vari in riferimento

9. Video registrazioni per esercitazioni

Come iscriversi ?

1. Contatta il 3387981020 via Whatsapp oppure via telefono

2. Fai la tua lezione di prova gratuita

Il nostro corso prevede due incontri settimanali in sala più un incontro mensile oppure ogni due mesi dedicato al mondo della danza a cui ti stai dedicando attraverso la conoscenza di usi costumi e tramite serata danzante a tema ( per chi ha voglia di completare il percorso)

nel rispetto delle regole anti-covid