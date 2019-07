Corso di Danza polinesiana a Napoli

Danza polinesiana a Napoli



teoria e pratica

Danza energica e di armonia

Impara i Passi base le combinazioni di passi, le storie e i racconti di questa spettacolare danza

studia le origini, i miti, le culture, i cibi gli abiti tradizionali, realizza il tuo costume partecipare a un corso unico nel suo genere adatto a tutte le donne per ritrovare armonia energia e femminilità

partecipata ai Workshop per perfezionare la tecnica segui eventi e iniziative artistiche



Art Orient Academy Dance

Via Giuseppe Martucci 44 Napoli

e-mail artorient@hotmail.it

pagina Facebook: art orient Academy dance

info e prenotazioni prova gratuita

3387981020



Mercoledì 19.00