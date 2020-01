Corso base di Fotografia a Magazzini Fotografici

L'APS Magazzini Fotografici organizza il suo primo CORSO BASE DI FOTOGRAFIA: a partire dal 15 febbraio 2020 alle 17:30, giornata di presentazione del corso, il docente Claudio Menna inizierà in un percorso alla scoperta dell’appassionante mondo della fotografia.

Il corso ha la durata di un mese e sarà composto da 4 lezioni TEORICHE e 4 lezioni PRATICHE per un totale di 20 ore di formazione.



Per venire incontro alle esigenze dei partecipanti è stata predisposta una doppia opzione di scelta per le giornate di TEORIA. In fase di iscrizione sarà possibile infatti scegliere se frequentare le lezioni teoriche il lunedì sera, dalle 19:30 alle 21:30, o il sabato mattina, dalle 10:00 alle 12:00.

La domenica mattina sarà invece dedicata alla parte PRATICA con orario, orientativo e uguale per tutti, che va dalle 9:30 alle 12:30.



Un percorso base rivolto ai principianti, pensato per avvicinarsi al mondo della fotografia e per scoprire tutte le tecniche per iniziare ad avere dimestichezza con la macchina fotografica.

In aggiunta al programma, ma inclusi nell’iscrizione, saranno svolti: due incontri con fotografi che condivideranno il loro lavoro e il loro approccio artistico con la classe e tre proiezioni di documentari su autori che utilizzano tecniche e stili differenti nella propria ricerca, in modo da dare una panoramica variegata sull’ utilizzo del linguaggio fotografico. Presto maggiori dettagli sugli eventi aggiuntivi.



Programma del corso ed argomenti trattati nelle 4 lezioni teoriche:

▪ TECNICA E TECNOLOGIA | Corpo macchina reflex.

▪ Diaframma/Tempi/ISO.

▪ Lettura dell’esposimetro/Gli Stop

▪ Modalità di esposizione.

▪ Il concetto di STOP.

▪ Il triangolo dell’esposizione.

▪ Diaframma e lunghezza focale.

▪ Effetto silhouette/Sottoesposizione.

▪ Inquadrature, tagli , e POV.

▪ La regola dei terzi.

▪ La sezione aurea.

▪ La Street Photography.

▪ La post produzione – Lavorare il file raw, convertirlo in Jpeg, lavorare il file Jpeg.



Il docente è Claudio Menna: Nato a Napoli nel 1985, Claudio Menna è un fotografo documentarista i cui lavori sono focalizzati tutti sul tema delle minoranze e dei diritti negati. Ha collaborato con Amnesty International sulla tematica sgomberi forzati e campi Rom, e con agenzie di stampa nazionali ed internazionali. Ha lavorato oltre un anno nel carcere femminile di Pozzuoli per un reportage sulla condizione della donna in regime di detenzione. È volontario nell’istituto Paolo Colosimo di Napoli in cui dal 2015 sta realizzando un reportage sulla disabilità visiva seguendo e documentando la quotidianità di un gruppo di teenager ciechi ed ipovedenti convittori nella struttura. Insegna fotografia a minori a rischio, protagonisti di un reportage inerente il fenomeno delle baby gang. I suoi lavori sono pubblicati su quotidiani e magazine nazionali ed internazionali.

Ecco i suoi contatti:

mobile +39 331 11 86 014

mail | claudiomenna85@gmail.com

web | https://claudiomenna.wixsite.com/photo



• Il corso in breve:

▪ Durata Corso: 1 Mese

▪ N° Incontri : 8 [ 4 lezioni teoriche (2 h cad.) e 4 esercitazioni pratiche in strada e/o interne (3 ore cad.) + 1 giornata di presentazione prevista per il 15 febbraio alle 17:30

▪ Ore di corso totali: 20 di cui 8 teoria e 12 di pratica.

▪ MAX 12 studenti per classe



• Giorni di corso stabiliti:

▪ TEORIA – 2 opzioni da scegliere in fase di iscrizione:

Lunedi (17 e 24 febbraio e 2 e 9 marzo) dalle 19.30 alle 21.30

Oppure

Sabato (22 e 29 febbraio e 7 e 14 marzo) dalle 10.00 alle 12.00



▪ PRATICA (unica opzione): Domenica mattina con orario da stabilire, orientativamente 9.30|12.30



• Cosa portare:

▪ Macchina Fotografica carica

▪ PC, meglio se con Lightroom o camera RAW già installati

▪ Pendrive

▪ Un quaderno per gli appunti e una penna



• Prezzo

▪ 300€ per i soci 2020 di Magazzini Fotografici

▪ 300€ + 25€ di tesseramento per i non soci di Magazzini Fotografici



• Come procedere all’iscrizione:

1) Inviare una mail a admin@magazzinifotografici.it con oggetto ISCRIZIONE CORSO BASE e indicando NOME+COGNOME+MAIL+TELEFONO dell’interessato + il giorno scelto per le lezioni di teoria (Lunedì o sabato).

2) Procedere al pagamento di un anticipo di 150€ tramite:

Bonifico bancario

Dati di pagamento:

▪ IBAN IT61X0103003415000000612782

Magazzini della foto

Associazione di promozione sociale

Via San Giovanni in Porta, 32 – 80138, Napoli

C.F./P.Iva 95227840634

oppure

▪ Paypal

(+ 12 Euro di commissione)

info@magazzinifotografici.it

Se pagate tramite bonifico bancario inviare a admin@magazzinifotografici.it il numero della transazione.

Indicate nel bonifico il nome del corso e della persona che lo deve seguire. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, verrà restituita l’intera somma versata. Non verrà restituita alcuna cifra, in nessun caso, per mancata partecipazione al corso. La caparra andrà a coprire i costi di organizzazione.

3) Procedere con il saldo dell’importo il primo giorno di corso.



POSTI LIMITATI

per maggiori informazioni e iscrizioni: admin@magazzinifotografici.it