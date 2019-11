Canti e Incanti: Corso di Apprendista Strega livello 2

Percorso Canti e Incanti

- livello due

8 e 9 Febbraio 2020

-Canti e incanti

Un corso simpatico adatto a tutti per imparare ad usare gli strumenti di magia e le energie. Come vivere in armonia con le energie della terra e lo sviluppo della coscienza ecologica. Imparare ad usare il proprio potere personale, avere fiducia nelle proprie sensazioni.

Il percorso è aperto a tutte le donne e uomini che hanno voglia di conoscere se stessi e gli antichi sapere della magia.

Programma del Percorso base: Apprendista Strega

Entrare in armonia con le energie della terra e lo sviluppo della coscienza ecologica

Le Feste da Celebrare

Uso dei Cristalli

il Cerchio Magico

La Meditazione Contemplativa

Connettersi con propria Guida Spirituale e gli Spiriti Elementali

Ritrovare l'antico "Potere Femminile"

E tanto altro…

Programma del livello successivo: Canti e Incanti

Lavorare con le energie lunari e le fasi

Formulare e creare incantesimi

Gli strumenti magici imparare ad usarli

Costruire un oggetto magico

Un approccio alle erbe magiche

Pozioni ed elisir

Connettersi con gli spiriti degli antenati

Guarire la stirpe

Riconoscersi strega e lavorare con la magia

Orario- dalle 14.30 alle 17 del sabato e dalle 10 alle 17.30 della domenica (una pausa pranzo di un’ora)

Costi- 150 euro a persona del singolo corso.

Per chi desidera partecipare a entrambi i corsi, il costo sarà anziché:

300 euro a persona, verrà 280 euro a persona (specificare nella scheda di partecipazione)Prenotazione è obbligatoria per questioni di spazio, con un anticipo del 60% della quota di

partecipazione, compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte e inviandola, a artorient@hotmail.it per confermare la presenza. Se per problemi non potrete essere presenti al corso, ed è stata data una conferma con l’anticipo e il modulo è’ obbligatoria comunicare entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del seminario, per dare ad altri la possibilità di partecipare e

prendere il vostro posto e per non perdere l’anticipo. In tal caso, detto tutto per tempo, potrete partecipare al prossimo seminario in data e mantenere la quota di partecipazione.

Se il corso non dovesse svolgersi, e si è versato l’anticipo, potrà essere utilizzato per la prossima data in programma, con uno sconto.

Luogo:

Art orient Academy dance presso VIC'STREET

Via Giuseppe martucci 44 Napoli

www.vicstreet.it

Per chi viene in treno: Fermata del treno piazza Garibaldi predere la metropolitana linea 2 direzione Mergellina fermata piazza Amedeo

Per chi viene in macchina: Impostare sul navigatore:

Pernottamento, per chi viene da fuori:

abbiamo una convenzione con un beb dove si svolgerà il seminario, basta comunicare al gestore che parteciperai

a un seminario a VIC'STREET per usufruire dello sconto:

40 euro la singola.

60 euro la doppia. Con colazione.

Cosa Portare- vestirsi comodi, una penna e quaderno per appunti, una candela bianca ed un piattino per appoggiarla, oggetti a voi sacri se li possedete ( bacchetta magica, cristalli, rune, tarocchi, ecc.)

Se non hai oggetti magici, nessun problema li potrai acquistare da noi, inoltre potrai trovare i libri: “le streghe vanno a letto presto”, “Donne Poesia – Il sacro erotismo”, “ Canti e incanti”

Info 3387981020 Dalia