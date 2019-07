Weekend di magia: a Napoli il Corso di "Apprendista Strega"

Un Weekend di magia a Napoli con il Corso Apprendista Strega

Sabato 26 e domenica 27 Ottobre, presso il Vic Street in via Giuseppe Martucci 44

Info 3387981020



Un corso simpatico adatto a tutti per imparare ad usare gli strumenti di magia e le energie. Come vivere in armonia con le energie della terra e lo sviluppo della coscienza ecologica. Imparare ad usare il proprio potere personale, avere fiducia nelle proprie sensazioni



Programma del Corso



• Entrare in armonia con le energie della terra e lo sviluppo

della coscienza ecologica

• Le Feste da Celebrare

• Ricette e Incantesimi

• Uso dei Cristalli

• il Cerchio Magico

• La Meditazione Contemplativa

• Lavorare con la propria Guida Spirituale e gli Spiriti Elementali

• Conoscere, costruire e utilizzare gli strumenti magici

• Ritrovare l'antico "Potere Femminile"

• E tanto altro…



Orario- dalle 14 alle 18 del sabato e dalle 10 alle 17.30 della domenica (una pausa pranzo di un’ora)

Cosa Portare- vestirsi comodi, una copertina per coprirsi, oggetti a voi sacri se li possedete ( bacchetta magica, cristalli, rune ecc.



Prenotazione obbligatoria per questioni di spazio, con un anticipo del 30% della quota di partecipazione, compilando la scheda di partecipazione in ogni sua parte e inviandola, a: carlasaibabu@gmail.com per confermare la presenza. Se per problemi non potrete essere presenti al corso, ed è stata data una conferma con l’anticipo e il modulo è’ obbligatoria comunicare entro e non oltre dieci giorni dall’inizio del seminario, per dare ad altri la possibilità di partecipare e prendere il vostro posto e per non perdere l’anticipo. In tal caso, detto tutto per tempo, potrete partecipare al prossimo seminario in data e mantenere la quota di partecipazione.

Luogo: Vic' Street via Giuseppe Martucci 44-Napoli

Per chi viene in treno: la stazione centrale di Napoli piazza Garibaldi

è collegata alla metropolitana linea 2 fermata Piazza Amedeo

Per chi viene in macchina: Impostare sul navigatore: via Giuseppe Martucci 44 Napoli

Pernottamento, per chi viene da fuori: e possibile richiedere B&B convenzionato con la struttura e ricevere prezzi scontati per la notte info 3387981020



Conduce il Seminario - Carla Babudri



E possibile prenotare il pranzo della domenica anticipatamente al costo offerta di € 20,00 (Con antipasto + bevanda)



Per informazioni:

Dalia Deya

Cell.: 3387981020

Fisso:081662423

Facebook.: Art Orient Dance Academy

e-mail.: artorient@hotmail.it