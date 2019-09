Corso gratuito di amministratore condominiale a Napoli

Dal 9 novembre al 29 febbraio, presso la sede di Napoli di Assothot:

CORSO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

(Legge 11 Dicembre 2012 n. 220/Decreto 13 Agosto 2014 n. 140)



Obiettivi:

Il corso fornisce le competenze e le tecniche di amministrazione di un condominio permettendo di diventare un professionista nella gestione delle attività, della contabilità e delle controversie.



A chi si rivolge:

Il corso è rivolto a chi intende acquisire le competenze che gli permetteranno di intraprendere la professione di Amministratore Condominiale secondo quanto dispone la Legge 11 Dicembre 2012 n. 220 ed il Decreto 13 Agosto 2014 n. 140



Requisiti:

iscrizione ad Assothot

avere età superiore ad anni 18;

essere in possesso dei diritti civili;

non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

non essere interdetti o inabilitati;

non essere iscritto nell'elenco dei protestati cambiari;

aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;



L’iscrizione al corso è limitata ad un massimo di 20 partecipanti per garantire la qualità delle attività didattiche.



Certificazione finale:

Certificazione Attestante la Qualifica Professionale al superamento dell'esame finale



Costo del Corso: GRATUITO

Quota Associativa € 150,00 più € 50,00 Dir. Segreteria



L'iscrizione ad ASSOTHOT comprende:

Materiale didattico gratuito e quanto altro necessario allo svolgimento del corso e dei seminari;

Consulenza gratuita in materia legale, tecnica e fiscale con supporto telefonico e tramite posta elettronica;

Accordi e convenzioni stipulati con Enti Pubblici, Privati, Agenzie Assicurative e Fornitori in genere con cui gli associati potranno usufruire di servizi a costi agevolati;

Seminari gratuiti di aggiornamento per la formazione periodica in materia di amministrazione condominiale con rilascio di certificazione (L. 11/12/12 n. 220 lett. G);

Invio periodico di circolari e news letter sulle ultime disposizioni normative ed approfondimenti;

Modulistica gratuita inerente la professione di amministratore condominiale.