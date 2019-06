Corso di aggiornamento sul ruolo del logopedista e foniatra nel percorso diagnostico-terapeutico

Disturbi del comportamento nelle patologie di interesse foniatrico-logopedico: fattore scatenante o comorbidità? ruolo del logopedista e del foniatra nel percorso diagnostico-terapeutico

Corso di aggiornamento Nazionale, 21/22 Giugno Sala dei Baroni Maschio Angioino

A Napoli il Corso Nazionale della SIFEL, Società Italiana di Foniatria e Logopedia, relatori provenienti da tutta Italia, del Calibro di Franco Fussi, foniatra di tutti cantanti del panorama sanremese, ma anche stranieri, dal Brasile arriverà la fonoaudiologa Mara Behlau che metteranno in luce come disturbi del comportamento, ove presenti, giochino un ruolo importante nell’inquadramento e nel percorso riabilitativo del paziente affetto da disordini vocali, del linguaggio e degli apprendimenti curriculari.

Tutte le scuole Italiane saranno presenti con i loro massimi esponenti. Il Corso si propone di mettere a confronto diverse figure professionali, operanti in settori differenti della medicina e della riabilitazione (Audio-Foniatri, Pediatri, Otorini, Neuropsichiatri Infantili, Psicologi, Logopedisti, Neuropsicomotricisti), con lo scopo di sottolineare l’importanza dell’interdisciplinarietà nella gestione e presa in carico di tali pazienti. La Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL) vanta una lunga storia in ambito di ricerca scientifica. Nasce nel 1950 e da allora, attraverso l’organizzazione di Congressi e Corsi di aggiornamento Nazionali, si è ulteriormente affermata. Quest’anno il Corso di Aggiornamento è stato assegnato alla Dott. Marina Tripodi, logopedista esperta in campo nazionale di vocologia. La stessa ha presieduto la società dal 2015 al 2017. L’evento è patrocinato dall’Università della Campania Luigi Vanvitelli e dall’assessorato delle politiche giovanili del Comune di Napoli, rientrando così nella rassegna delle iniziative previste per giugno giovani. Inaugurerà con il corso “ a voce sonora: tecniche di riscaldamento e raffreddamento vocale” aperto e gratuito per i giovani artisti Napoletani. Sarà prevista la presenza di Naomi Rivieccio vincitrice del 2 posto Xfactor e nuova voce Disney per i film Aladin. La segreteria scientifica è stata affidata a Prof Vittorio Tripodi, dott. Rosa Cappelluccio, Dott. Elvira Tozzi, e la dott. Mariarosaria Barillari che ha curato nei minimi dettagli le sessioni congressuali. Il presidente onorario è il Prof. Barillari Ordinario del servizio di Foniatria e Audiologia dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli.