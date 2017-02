"Giovani in Yoga": corsi gratuiti di yoga integrale

Nell'ambito del progetto "Giovani in yoga" saranno attivati corsi di yoga gratuiti presso i centri Giovanili del Comune di Napoli, l'Accademia di Belle Arti di Napoli e il Museo Duca di Martina di Villa Floridiana. I corsi sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Il progetto "Giovani in Yoga", ideato dalla Scuola di Yoga Integrale di Napoli e promosso dall'Assessorato ai Giovani del Comune di Napoli mira a diffondere tra i giovani della città di Napoli i principi della disciplina dello yoga. Venti studenti della Scuola di Yoga Integrale, a completamento del loro corso di formazione, attiveranno corsi gratuiti rivolti a giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni. Gli appuntamenti, programmati a cadenza settimanale, si terranno in orari pomeridiani presso i centri giovanili del Comune di Napoli, situati nelle diverse municipalità, da marzo e sino al 21 giugno, Giornata Mondiale dello Yoga. Hanno aderito all'iniziativa anche L'Accademia di Belle Arti di Napoli ed il Museo Duca di Martina di Villa Floridiana mettendo a disposizione i propri spazi per lo svolgimento dei corsi, fruibili agli studenti dell'ateneo ed ai visitatori del Museo.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione (clicca qui per accedervi) ed inviarlo all'indirizzo mail acquadimedicina@gmail.com.