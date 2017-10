"Corri per Mugnano": torna la tradizionale “Corsa dei Santi”, la gara podistica su strada

MUGNANO – Torna la tradizionale “Corsa dei Santi”, la gara podistica su strada che si terrà mercoledì 1 novembre e dedicata alla memoria di Biagio Izzo. La manifestazione sportiva, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione “Born To Run”, inizierà alle ore 08 e 30 al centro commerciale Auchan.

“La maratona ogni anno vede sempre un maggior numero di partecipanti ed è diventata ormai una tradizione per il territorio – spiega il presidente dell’associazione Giovanni Pezzuto – Quest’anno, inoltre, abbiamo guardato non solo allo sport ma anche al sociale: alla gara parteciperanno, infatti, anche atleti diversamente abili”. La corsa vedrà gli atleti percorrere diverse arterie cittadine, per un totale di 10 chilometri, per poi tornare al parco commerciale di via Pietro Nenni dove si terranno le premiazioni.

“Ringraziamo la Polizia Municipale che, nonostante siano già impegnati all’esterno del cimitero, seguiranno tutta la maratona garantendo la massima sicurezza di tutti gli atleti – dichiara l’assessore allo sport Dario Palumbo – I caschi bianchi saranno poi coadiuvati dai volontari della Croce Rossa e dell’associazione Carabinieri e dai medici Pierluigi Schiattarella e Mario Mauriello. Siamo, e saremo sempre, a fianco di tutte le associazioni che intendono promuovere lo sport in tutte le sue forme”.

All’iniziativa non mancherà il sindaco Luigi Sarnataro: “Come Amministrazione stiamo cercando di incentivare lo sport, fondamentale anche per mantenere uno stile di vita sano, ma soprattutto di renderlo fruibile a tutti. Siamo contenti e soddisfatti di aver istituzionalizzato questa manifestazione sportiva, nonostante sia così ravvicinata ai festeggiamenti per il Sacro Cuore di Gesù. L'evento è dedicato alla memoria di Biagio Izzo, nostro concittadino, che fu tra i primi ad organizzarlo ed ad intuirne il potenziale. L’iniziativa sportiva del 1 novembre – conclude il primo cittadino – è ormai un appuntamento fisso per gli atleti e i cittadini di Mugnano e non solo. Invito per tanto tutti a partecipare”.