"Corri contro la violenza": per la maratona sportiva e sociale in palio magliette autografate dal Napoli

Si intitola «Corri contro la violenza» la maratona breve di 5 chilometri organizzata dall’Associazione ARTUR e promossa insieme a Università Parthenope, Comune di Napoli, Regione Campania e Coni.

La manifestazione - dalla duplice connotazione sportiva e sociale - si terrà il prossimo 27 maggio con partenza prevista alle 9.00 da Piazza del Plebiscito a Napoli. Un evento che vedrà la presenza delle scuole, dei centri di promozione sportiva, degli atleti (professionisti ed amatoriali) e dei cittadini di ogni età. «La corsa - spiega Maria Luisa Iavarone, madre di Arturo e fondatrice dell’associazione ARTUR - costituisce uno strumento simbolico di contrasto alla violenza. Se si intende affrontare rigorosamente questo problema bisogna procedere tutti assieme, nella medesima direzione, allenandosi con impegno, assumendo un traguardo comune. L’evento è sostenuto oltre che dalle istituzioni del territorio anche da numerosi sponsor che hanno generosamente offerto strumenti e attrezzature di gara. Vogliamo ringraziare, inoltre, i tanti testimonial del mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura, che hanno generosamente contributo a diffondere l’evento e ad essere presenti il 27 maggio».

Per quanto riguarda gli sponsor, la Società Sportiva Calcio Napoli si è offerta di far ricevere ai primi 3 classificati della maratona, una maglia autografata da tutta la squadra azzurra. L’associazione ARTUR (acronimo di Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio) è nata in seguito alla tragica esperienza vissuta da Arturo, il giovane studente accoltellato in Via Foria lo scorso dicembre, e sta facendo del tema della responsabilità educativa adulta, quale fattore di prevenzione del rischio e della violenza, un perno centrale.

Tornando alla maratona che si svolgerà l’ultima domenica di maggio, finora sono numerosi i testimonial che hanno aderito all’evento e che stanno contribuendo a darne diffusione, affinché ci sia la massima partecipazione. Massimiliano Rosolino, Davide Tizzano, Patrizio Oliva, Gianni Maddaloni, Monica Sarnelli, Diego de Silva, Maurizio De Giovanni, Marco Zurzolo, Peppe Iodice, Edoardo Bennato, AmaryusPérez, Paola Saluzzi, Michele Placido, Mario Forlenza, Veronica Maya, Pino Maddaloni, Myrta Merlino e Tiberio Timperi sono tra i primi ad aver sostenuto ARTUR e il progetto della maratona, ma «siamo speranzosi - conclude Maria Luisa Iavarone - che anche altri aderiscano a una iniziativa nata per ribadire il no alla violenza».

L’evento del 27 maggio ha trovato anche il sostegno di numerosi sponsor: Società Sportiva Calcio Napoli, Iter (Istituto di terapia relazionale), Acqua Lete, Radio Kiss Kiss Italia, Acetificio Milano, Oleificio Masturzo, Tecnobody, Asi Napoli, Givova, LessIsOnlus, Telecapri, Vigilanza Fidelity and Security, SoaConsult Spa.