Corri contro la violenza: Fico, De Magistris e Marciani premiano i vincitori

Il messaggio è arrivato forte e chiaro dal palco di piazza Plebiscito di Napoli. "Corri contro la violenza 2019" il progetto portato avanti dall'Associazione ARTUR di Maria Luisa Iavarone che è riuscita a coinvolgere istituzioni associazioni atleti e cittadini nella battaglia contro la violenza.

Cristiana Barone che ha presentato l'evento ha invitato a salire sul palco per dare i loro messaggi per combattere la violenza: il Presidente della Camera Roberto Fico, il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris l'assessore alle pari opportunità e formazione della Regione Campania Chiara Marciani e tantissime altre istituzioni, associazioni e atleti tra cui Patrizio Oliva che ha lanciato proprio un grido di allarme di aiuto per far cessare tutta questa violenza.

"È stata una presenza in piazza di Chiara Maria Luisa Iavarone - significativa tanti i napoletani i cittadini le istituzioni e le associazioni.... tutti a rappresentare l’idea che questa città vuole mostrare la sua più sana e dignitosa .... E allora anche un ragazzo che un anno e mezzo fa rischio’ di morire sotto i colpi di una baby gang oggi vuole dimostrare di averce fatta .....continuando a correre!".