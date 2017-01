A Città della Scienza si inaugura "Corporea": museo interattivo dedicato al corpo umano

Il 4 marzo 2017, a Città della Scienza, sarà inaugurato “CORPOREA – in viaggio nel corpo umano”, il primo museo interattivo italiano interamente dedicato ai temi della salute, delle scienze e tecnologie biomedicali, della prevenzione.

CORPOREA, in linea con l’approccio scelto dalla medicina negli ultimi decenni, vuole fornire una visione olistica del corpo umano, un complesso e delicato organismo in equilibrio dinamico. Il percorso di visita si snoda dunque attraverso isole tematiche dedicate ai diversi sistemi del corpo che – interagendo tra loro – ne garantiscono il corretto funzionamento.

Exhibits interattivi, esperienze di realtà virtuale, games, multimedia, laboratori sono gli strumenti che consentono ai visitatori di mettersi in gioco e sperimentare su di sé alcuni dei fenomeni, anche complessi, che coinvolgono il corpo.

Con i suoi eventi, incontri e sportelli informativi, Corporea è anche luogo aperto di confronto tra scienza e società, in particolare rispetto ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita. E' inoltre, attivo nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore biomedicale; ospitando infatti, un incubatore per piccole imprese e startup nel settore biomedicale e dell’e-health.

Le isole tematiche

Parole, pagine, gigabytes. La civiltà della comunicazione.

Eppur si muove! Il sistema muscolo-scheletrico.

37 °C e dintorni. L’equilibrio termodinamico del corpo.

Un viaggio di 100.000 km. Il cuore e il sistema circolatorio.

L’acquolina in bocca. Il sistema digerente.

Ormoni in scena. Il sistema endocrino.

La fabbrica della vita. Cellule e DNA.

Chi va là? Il sistema immunitario.

Guarda come sento! Gli organi di senso.

La macchina dell’amore. Sessualità, riproduzione, nascita.

Controllo, progetti, libertà. Il cervello e il sistema nervoso.

Medici e pazienti. La storia infinita della medicina.