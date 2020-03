Galleria Borbonica, in via precauzionale sospese visite guidate e spettacoli serali

La Direzione dell'Associazione "Borbonica Sotterranea" comunica che, a seguito del DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenente "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19", che prevede "il divieto di assembramenti e manifestazioni pubbliche in luoghi che non consentono di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone", tutte le attività culturali (visite guidate e spettacoli serali) della Galleria Borbonica saranno sospese, in via puramente precauzionale, fino al 15 Marzo, in attesa di nuove disposizioni governative.

"Ci scusiamo con i cittadini napoletani e con i turisti che in alcuni casi avevano già programmato di visitare il nostro sito culturale - ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Borbonica Sotterranea Gianluca Minin - Sarà ovviamente nostra cura rimborsare qualsiasi biglietto che fosse stato già acquistato". Abbiamo deciso di sospendere in via precauzionale le visite guidate perchè pensiamo che ognuno di noi, senza generare alcun panico ingiustificato, debba fare la propria parte per trasmettere il massimo della serenità alla nostre famiglie, alle guide che lavorano con noi ed alle loro famiglie ed a tutte le persone che in qualsiasi altro modo siano in contatto con la nostra struttura. In attesa di altre disposizioni governative siamo ottimisti che dopo il 15 marzo si possa tornare ad una completa normalità".