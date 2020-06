Arena Flegrea, annullata la rassegna estiva di Teatro Musica

Annullata la rassegna estiva “Dove eravamo rimasti! #ripartiamoinsieme” che avrebbe dovuto svolgersi all'Arena Flegrea a partire dal 26 giugno.

"L'incertezza relativa all'andamento futuro della curva epidemica in Campania e in Italia - si legge in una nota dell'organizzazione -, l'imprevedibilità degli effetti delle riaperture sulla diffusione del Coronavirus, unitamente alla decisione di lasciare invariate le norme restrittive relative all'organizzazione e allo svolgimento degli spettacoli, ha costretto, suo malgrado, la Società “Che Spettacolo” ad annullare la rassegna artistica “Dove eravamo rimasti! #ripartiamoinsieme”, prevista dal 26 giugno all'Arena Flegrea.

Pertanto anche la conferenza stampa di presentazione dell'evento prevista per Lunedì 15 giugno 2020 alle ore 12.00 nella stessa Arena Flegrea è annullata.

L'organizzazione dispiaciuta per la sofferta decisione sopraggiunta nonostante l'entusiasmo profuso per la buona riuscita dell'evento, si scusa con il pubblico sperando in tempi migliori e in più fattive sinergie. Al tempo stesso ringrazia per la preziosa disponibilità dimostrata tutti gli artisti legati al progetto e i responsabili dell'Arena Flegrea. L'organizzazione, a luglio, assicura altresì (una volta valutati l'andamento dell'epidemia e i valori relativi alla Campania) che se la soglia dei contagiati resterà bassa, sarà comunque proposto qualche spettacolo singolo debitamente pubblicizzato in anticipo".