Corde Oblique in concerto al Teatro cerca Casa

Il mese di maggio del Teatro cerca Casa prende avvio domenica 6, alle ore 19.00, sullo storico palcoscenico domestico di Bagnoli, con Suono su tela, concerto di Corde Oblique, gruppo musicale ethereal folk progressive italiano fondato nel 2005 e diretto da Riccardo Prencipe. Sul palco, oltre allo stesso Prencipe (chitarre), Annalisa Madonna (voce) ed Edo Notarloberti (violino).

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione chiamando ai numeri 3343347090 - 3470963808 - 081 5782460, oppure compilando il form sul sito www.ilteatrocercacasa.it.

I brani di Corde Oblique hanno un’intima connessione con il patrimonio storico artistico dell’Italia meridionale. Con sei album all’attivo, hanno tenuto numerosi concerti in Italia, Francia, Albania, Germania, Olanda, Belgio e anche un lunga tournée in Cina. La foto di copertina del loro ultimo CD I maestri del Colore, un concept album che realizza l’alchimia creativa di rappresentare una parte dei colori della scala cromatica con la musica, è di Franco Fontana, uno tra i fotografi italiani più stimati a livello internazionale.

Per Il Teatro cerca casa presentano un concerto “acustico” dove si respirerà l’atmosfera originaria e nuda dei brani; una dimensione più intima del classico concerto, in un rapporto col pubblico “a tu per tu”, sarà un modo anche per introdurre agli spettatori le idee che sono alla base di ogni brano.