Coppa Moviarte a Mugnano: Torneo Regionale di Calcio da Tavolo Subbuteo

Domenica 12 Novembre, a partire dalle 9:00, si disputerà presso la palestra della Scuola Media Statale “Illuminato”, sita in via Cesare Pavese traversa I – Mugnano di Napoli, la PRIMA COPPA MOVIARTE, Torneo Regionale di Prima Categoria di Calcio da Tavolo Subbuteo, valevole per la classifica nazionale.

Ad organizzare l’evento in collaborazione con l’Associazione Culturale Moviarte, saranno i padroni di casa A.S.D. Table Soccer NAPOLI FIGHTERS, una delle realtà oramai più solide del panorama calciotavolistico nazionale ed internazionale, detentori della Coppa Italia F.I.S.C.T. e reduci dalla loro prima esperienza nella Champions League F.I.S.T.F., la competizione per Club di maggior rilievo a livello continentale, dove hanno centrato una meritatissima semifinale.

Alla 1ª Coppa Moviarte è attesa la presenza dei migliori giocatori campani di Calcio da Tavolo, fra i quali certamente le giovani “frecce orange” Luca Battista e Matteo Ciccarelli dei Napoli Fighters, freschi Campioni del Mondo con la Nazionale Italiana OPEN ai recenti Mondiali F.I.S.T.F. di Parigi.

Sarà dunque un’ottima occasione, vista anche la GRATUITA’ DELL’INGRESSO, per osservare da vicino il grande spettacolo del Calcio da Tavolo giocato al massimo livello, e per riscoprire – e far scoprire ai più piccoli - la passione per questo gioco dal sapore genuino e un po’ nostalgico, in cui non c’è nulla di simulato o artefatto, e che si svolge in un clima di confronto diretto, sportività e… rigorosamente a punta di dito.