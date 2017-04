Cooking quiz promosso a pieni voti anche a Napoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il tour di COOKING QUIZ è in pieno svolgimento. In questi giorni lo staff è giunto a Napoli: martedì all'I.S.I.S. "Vittorio Veneto" e mercoledì all'I.S. "Andrea Torrente" di Casoria. Antonio Zampella, docente e coordinatore per Cooking Quiz al termine del contest ha dichiarato: "E' stato bellissimo, ho messo tutte le mie energie per poter partecipare a questo progetto: una didattica fatta in questo modo attira e coinvolge i ragazzi che sono stati soddisfatti di partecipare e noi docenti sappiamo che la difficoltà in classe è proprio questa!". Anche la professoressa Maria Abete ai nostri microfoni: "E' stata una mattinata molto interessante. E' un progetto che è piaciuto molto a noi insegnanti e a tutti i ragazzi che hanno partecipato apprendendo moltissime nozioni utili. La fase di verifica attraverso il "gioco" con la sua sana competizione hanno reso questa attività un momento davvero eccezionale!". Appuntamenti ricchi di emozione e voglia di conoscere. I ragazzi hanno ottenuto grandissimi risultati durante la gara: merito anche del docente ALMA Fabio Amadei che ha saputo catturare e coinvolgere gli studenti per tutta la durata del contest su temi importanti come la coesione delle tecniche di cucina abbinate ad una sana e corretta alimentazione. Lo stesso entusiasmo anche per gli studenti dell'Enac Lombardia CFP Canossa di Bagnolo Mella (BS) che hanno partecipato al contest la scorsa settimana: "90 minuti di sapere, 90 minuti di competenze, 90 minuti di divertimento" hanno riassunto così l'esperienza vissuta con COOKING QUIZ. ELI-PLAN Edizioni, leader nell'editoria scolastica ed ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana promotori di COOKING QUIZ, hanno individuato nel progetto una forma di comunicazione capace di arrivare al cuore dei ragazzi, anche dei più giovani, grazie all'utilizzo di un linguaggio e di un metodo didattico innovativo ed interattivo ideale per le generazioni "native digitali". Emozionante attesa per la Finalissima Nazionale prevista per i primi di maggio. Cooking Quiz sarà trasmesso prossimamente su CANALE ITALIA e SKY: tutti i partecipanti potranno così rivedere i momenti salienti di ogni appuntamento a Scuola oltre ai consigli utili e alle pillole di cucina degli chef di ALMA. Una trasmissione ricca di contenuti che vede come primi protagonisti gli studenti degli istituti alberghieri d'Italia. Partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: Piazza leader mondiale nella produzione di utensili e strumenti professionali per la cucina; Giblor's, azienda di abbigliamento professionale che veste Massimo Bottura, lo chef al vertice delle classifiche mondiali, Antonino Cannavacciuolo e il francese Georges Blanc; Citrus l'Orto Italiano azienda ortofrutticola che riscopre e valorizza varietà locali e si impegna nella ricerca scientifica sostenendo la Fondazione Umberto Veronesi; Food Brand Marche, una solida realtà marchigiana che racchiude le migliori eccellenze enogastronomiche regionali; La Campofilone, azienda famosa in tutto il mondo per la pasta di altissima qualità che ha come caratteristica il controllo di tutta la filiera di produzione.

