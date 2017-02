"Come Francesco e Chiara" convegno regionale Giovani Francescani

Si terrà a Ponticelli, presso la comunità parrocchiale Immacolata a Tavernanoce, l'11 e il 12 febbraio, il convegno della Gioventù Francescana, rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Pienamente consapevoli delle difficoltà che la società moderna vive quotidianamente e consapevoli, in quanto giovani e figli della Chiesa, di essere chiamati a costruire una realtà più solidale e a ridare speranza al mondo, i giovani francescani analizzeranno e svilupperanno i temi della memoria, del coraggio e della speranza, lasciandosi guidare dell'enciclica sociale di Papa Paolo VI, Octogesima Adveniens. Interverranno inoltre persone che hanno fatto scelte coraggiose e vivono in prima persona il messaggio dell'enciclica. Il tutto sarà arricchito anche dalla bellezza della fraternità e dello stare insieme. Infine, i frati della nostra regione saranno a disposizione in qualunque momento per guidare i giovani nella direzione spirituale.