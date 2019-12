Commercialisti, convegno sugli aspetti evolutivi ed innovativi della professione

Un appuntamento per approfondire il ruolo del dottore commercialista in merito alle dinamiche relative all’uso delle nuove tecnologie nel settore: questo è l'obiettivo di “Tecnologie e Marketing - Aspetti evolutivi ed innovativi della professione del Dottore Commercialista”, l'appuntamento di Formazione dei Professionisti in programma il 20 dicembre presso la sede dell'ODCEC di Napoli, in Piazza dei Martiri 30.



L’uso consapevole delle innovazioni digitali, il loro impiego nell’organizzazione degli studi professionali, le loro opportunità e le loro criticità per imprese e professionisti sono solo alcuni dei punti che verranno toccati durante l’incontro, la cui partecipazione attribuirà fino a 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del Commercialista ed Esperto Contabile.



Il convegno, dopo i saluti di Vincenzo Moretta, Presidente ODCEC Napoli, e di Immacolata Lorenza Vasaturo, Delegato Commissione Blockchain e Criptovalute, vedrà la partecipazione di: Amelia Scotti, Presidente Commissione Innovazione Sociale per l’Imprenditorialità; Vincenzo Tiby, Consigliere ODCEC Napoli - Delegato Commissione di Studio Innovazione Sociale per l'Imprenditorialità - Delegato Commissione di Studio Blockchain e Criptovalute - Delegato Commissione di Studio Marketing Territoriale e Studi Professionali; Roberto Vona, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nell’Università Federico II di Napoli; Vincenzo Moretti, Sociologo e narratore, racconta il lavoro benfatto su Nova Il SOLE 24Ore; Simonetta Cavalieri, Presidente SIS Social Innovation Society e Coordinamento Scientifico Commissione ISI Odcec Napoli; Raffaella Papa, Presidente Spazio alla Responsabilità CSR Med Forum; Bianca Bosco, Presidente Commissione Blockchain e Criptovalute; Giovanni Tomo, Presidente Commissione Marketing Territoriale e Studi Professionali; Piera Di Stefano, Avvocato del Web.



L’evento è stato organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli e la Commissione Innovazione Sociale per l’imprenditorialità, in collaborazione con la Commissione Tecnologie Innovazione Studi Professionali: Blockchain e Criptovalute e la Commissione Marketing Territoriale e Studi Professionali.



Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.formazionedeiprofessionisti.com



