Piste ciclabili e mobilità sostenibile: Un’opportunità per lo sviluppo del territorio della Regione

Le piste ciclabili, da fenomeno tipico del Nord Europa (Amsterdam e Copenaghen la prime città a misura di bicicletta) si vanno estendendo gradualmente in tanti centri urbani europei. Questo tipo di infrastruttura è cresciuto nell’interesse generale anche in Italia. Anche se in maniera disomogenea, da Nord a Sud (basti pensare a Bolzano, che è la città più virtuosa, e alle rinomate “ciclovie” realizzate sul versante adriatico abruzzese), si moltiplicano le città a misura di bici, assieme ad una maggiore attenzione alla ciclomobilità.

Di questo si parla venerdì 9 marzo 2018, dalle ore 8.30 alle ore 13, nell’Aula Magna “Leopoldo Massimilla” della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, in Piazzale Tecchio, dove gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Napoli, Italcementi e Calcestruzzi organizzano un convegno di studi dal titolo “Nuove opportunità di sviluppo infrastrutturale, ambientale ed economico: materiali per la mobilità lenta e per la gestione delle acque meteoriche”.

La partecipazione all’evento è gratuita ad è previsto il rilascio di crediti formativi per gli ingegneri e gli architetti.

Il convegno si propone di approfondirne gli scenari attuali e futuri e di analizzare le possibili soluzioni che il mercato dell’edilizia offre per la realizzazione di piste ciclabili e di opere complementari. Particolare attenzione sarà dedicata al tema di un’attenta gestione del ciclo naturale dell’acqua. La parte espositiva sarà affiancata da una dimostrazione pratica "sul campo" con la posa in opera di i.idro DRAIN, la soluzione per pavimentazioni continue con altissima capacità drenante.

I vantaggi connessi alla mobilità sostenibili sono molteplici: ambientale (risparmio di carburante, benefit sanitari, riduzione di emissioni nocive) e commerciale, diretto (produzione) e indiretto (turismo). Anche la Regione Campania, sensibile al tema e all’ambiente, ha elaborato programmi dedicati allo sviluppo infrastrutturale per la mobilità lenta. Il tema della mobilità ciclistica, infatti, assume per il nostro territorio una rilevanza strategica sia in ambito urbano che extraurbano per i benefici, ambientali, economici e sulla salute dei cittadini che tale modalità attiva di trasporto comporterebbe, se opportunamente favorita. In particolare, oltre alla mobilità sistematica nelle grandi città, è rilevante l’aspetto collegato al cicloturismo che in generale ha mostrato incrementi a due cifre registrati negli ultimi anni e per il quale la vocazione turistica della nostra Regione, offre enormi potenzialità per lo sviluppo di un settore già trainante.