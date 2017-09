Convegno numismatico e filatelico partenopeo

Gande appuntamento da non perdere, venerdì 22 e sabato 23 settembre 2017, il Circolo Numismatico Partenopeo organizza il suo quarto convegno numismatico-filatelico a Napoli nel prestigioso Hotel Renaissance Naples Mediterraneo in via Ponte di Tappia n°25.



Saranno presenti qualificati operatori del settore e periti, che metteranno in esposizione autentiche rarità:



monete, francobolli, storia postale, banconote, decorazioni militari, accessori e raccoglitori per collezioni.



All'interno della sala dell'Hotel Mediterraneo confluiranno numerosi appassionati collezionisti e studiosi da ogni regione d'Italia, per acquistare, vendere, periziare o semplicemente ammirare oggetti unici di grande interesse numismatico e filatelico, un favoloso fine settimana da trascorrere nelle meraviglie di Napoli, capitale della storia, cultura e tradizioni culinarie.



Gli orari di apertura e chiusura:



Venerdi 22 Settembre 2017, dalle ore 14:00/18:30



Sabato 23 Settembre 2017, dalle ore 9:30 alle 18:30



Ingresso Libero



Per ulteriori informazioni e contatti:



Circolo Numismatico Partenopeo



Antonio Rennella telefono (+39) 338 446 99 46



Antonio Cava telefono (+39) 349 890 19 63



Renaissance Naples Mediterraneo



Via Ponte Di Tappia n°25, Napoli



(+39) 081 79700018 - info@mediterraneonapoli.com



http://www.mediterraneonapoli.com

