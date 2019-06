Convegno Lions Club Napoli 1799 su Mario Pagano

In occasione della ricorrenza dei 220 anni della esperienza storica della Repubblica Napoletana il Lions Club Napoli 1799 promuove un convegno su Mario Pagano, che avrà luogo giovedì 13 giugno nel Tribunale di Napoli, in Piazza Cenni, dalle ore 10.30 alle 14.00, per esaminarne la figura di giurista, legislatore ed avvocato nei suoi rapporti con il diritto romano, il diritto penale, il diritto costituzionale, l’Avvocatura, la Massoneria e la Repubblica Napoletana.

Il convegno è patrocinato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e ha l’adesione della Camera Penale, dell’UIF e della Camera Internazionale della Regione Campania. Le relazioni saranno svolte, con la presidenza della prof.ssa Anna Poerio, V. Presidente Coordinamento Nazionale Associazioni Risorgimentali, e con le conclusioni della prof.ssa Renata De Lorenzo, da insigni avvocati e professori universitari, dopo i saluti del Consiglio dell’Ordine, delle associazioni forensi che hanno aderito e dei dirigenti distrettuali, circoscrizionali e di zona dei Lions, come da allegato programma.

L’evento è di particolare rilievo culturale e sociale, per ricordare l’esempio della vastità culturale, della ricerca audace e intemerata, della coerenza umana di un grande protagonista della storia di Napoli, che ai suoi tempi fu considerato il più geniale giurista d’Europa.

Francesco Mario Pagano seppe promuovere con ardore e passione innovative riforme, con la capacità di coinvolgere nel confronto e nella discussione ampie schiere di studiosi ed esponenti della società civile, senza mai scadere nell’insulto personale e denigratorio degli avversari, costituendo quindi un monito luminoso che deve essere tramandato alle nuove generazioni.