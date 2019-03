Martedì 19 marzo 2019, alle 16.30, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo 4°Pergolesi in Via P. Annecchino, 131 ad Arco Felice, si terrà il convegno "La Rabbia nel cuore: l'aggressività nei giovani nell'era digitale".

Il convegno organizzato dall' Istituto Comprensivo 4°Pergolesi con la collaborazione dell'Associazione Centro Antiviolenza Teresa Buonocore Onlus, offre una valida occasione per fare il punto della situazione sui radicali cambiamenti e che il mondo digitale e delle nuove tecnologie hanno portato sulla società e in particolare su bambini e ragazzi in età evolutiva; con genitori, insegnanti, psicologi, operatori sociali e per tutti coloro che operano nel campo educativo. L'introduzione e la moderazione dell'incontro è a cura della Dirigente Scolastica del 4° I.Comprensivo Pergolesi dott.ssa Francesca Coletta che da tempo lavora per la promozione di attività di formazione su queste delicate tematiche.

La relazione centrale sarà affidata al Dott. Carlo Signore: Formatore ed Esperto in Psicologia Criminale, Responsabile psico-pedagogico di Conita Associazione Nazionale Interforze Tutela Ambientale e di Associazione Centro Antiviolenza Teresa Buonocore Onlus il quale tratterà della differenza nel modo di comunicare tra vecchie e nuove generazioni, dei pericoli e anche dei vantaggi della rete. Si pensi a tal proposito alle relazioni a volte distorte e malate tipiche di questa generazione. Con l'avvento dei social network l’adolescente può offrire l’immagine di sé che più desidera, queste piattaforme digitali infatti, possono essere estremamente rischiose sia perché consentono il contatto con individui sconosciuti e pericolosi, sia perche agevolano modalità di violenza e vessazioni (si pensi ai fenomeni trolling e hate speech solo per citarne alcuni) nei confronti di altri giovani con i drammatici epiloghi che i casi di cronaca recenti tristemente annoverano. Occorre però puntualizzare anche la positività dei social media: essi promuovono e agevolano ad esempio la relazione con amici e parenti con cui non si ha la possibilità di comunicare e offrono innumerevoli informazioni riguardo argomenti e avvenimenti di ogni genere.

Interverranno in rappresentanza del Comune di Pozzuoli Il sindaco Vincenzo Figliolia e l'assessora all'istruzione Anna Maria Attore.

Per le forze dell'ordine impegnate attivamente al contrasto della violenza sul territorio interverrà il Comandante Claudio di Stefano.

Per il Centro Antiviolenza Teresa Buonocore l'avvocata Claudia Esposito illustrerà la normativa a tutela dei minori oggetto di violenze e di aggressioni

Infine ma non meno importanti ci saranno l'interevento della dott.ssa Maria Luisa Iavarone ordinario dell'Università Partenope e mamma del giovane Arturo accoltellato in via Foria, a Napoli il 18 dicembre 2017 e la toccante testimonianza di Mira Mancioli, mamma di Diego Gargiulo lo studente quattordicenne del liceo Scotti di Ischia, morto suicida perchè perseguitato a scuola .

Interventi di formazione e corsi per genitori e possono essere richiesti GRATUITAMENTE inviando una mail a carlosignore25@libero.it o telefonando all'associazione Teresa Buonocore al numero 0810209044