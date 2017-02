Al PAN il convegno "Da donna a Donna"

Negli ultimi anni l'attenzione per la violenza contro le donne è aumentata in Italia: l'opinione pubblica è più sensibile, le politiche sociali sono più efficaci, il fenomeno sta emergendo perché diminuiscono la paura e il silenzio delle vittime.

Per aiutare questo processo è indispensabile aggiornare la conoscenza scientifica mettendo in luce l'intreccio problematico tra la violenza contro le donne e altri fenomeni che toccano oggi la società italiana: la violenza come forza sociale che si manifesta nel vuoto di identità, o comunque in collegamento con le trasformazioni di questa; i diversi modelli sociali della violenza, cioè i diversi profili socio-culturali degli aggressori e delle vittime che sono presenti nel nostro paese. Presi insieme, questi tre elementi ci permettono di collocare la violenza contro le donne nel contesto della modernità , che è¨ il tempo in cui la violenza accade, e di cogliere una serie di trasformazioni già avvenute o in corso nella società italiana.

La "violenza sulle donne" che ha ormai raggiunto le dimensioni di una vera e propria emergenza sociale ed è un argomento che spesso arriva alla ribalta e se ne sente parlare ai telegiornali, in radio, sul web.

Pertanto rimanendo questo un problema significativo, affrontarlo è un «obbligo internazionale». Non a parole, ma con leggi e con azioni reali, come queste e tante iniziative che si tengono periodicamente per poter fare, poi, il punto della situazione in Italia.

In merito a questo dilagante problema l'Associazione Formatime con il patrocinio del Comune di Napoli e la collaborazione dell'Assessorato alla Cultura nella persona del dr. Nino Daniele e dell'Assessorato ai Giovani nella persona della dr.ssa Alessandra Clemente comunicano il convegno "Da donna a Donna " che si terrà il giorno 9 febbraio 2017 alle ore 17.00 presso la SALA PAN di Napoli.