"Controcorrente", a Napoli la proiezione del primo documentario 'a impatto zero'

Sarà proiettato al Cinema Delle Palme di Napoli, il 5 febbraio alle 21:30, "Controcorrente - Lo stato dell'acqua in Italia", di Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi.

Si tratta del primo documentario prodotto attraverso il crowdfunding da ragazzi under 35 e, soprattutto, il primo documentario 'a impatto zero'.

Controcorrente non è solo un documentario, è l’avventura ambientalista on the road, finanziata dal crowdfunding, su lo stato dell’acqua in Italia.

Gli autori, due ragazzi romani, Claudia Carotenuto e Daniele Giustozzi, attraversano la Penisola su un’auto ibrida per indagare l’aspetto ambientale, economico, sociale, politico, storico e religioso delle nostre acque.

Controcorrente è uno sguardo diverso, libero da ogni vincolo, su un’Italia nascosta. Parla di ambiente, ma anche di donne e uomini che ne sono parte integrante e attiva.