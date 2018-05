"Conoscere per Vincere": giornata d'incontro sull'Obesità e sulla Chirurgia Bariatrica

Si terrà a Cercola, sabato 12 maggio, nel centro sociale di via don Minzoni, il convegno "Conoscere per Vincere", una giornata d'incontro sull'obesità e sulla chirurgia bariatrica dedicata a pazienti, medici (specialisti e di base) e a tutti gli interessati.

La direzione scientifica del programma è del dott. Pietro Maida, mentre la giornata è stata organizzata da AILO, Associazione Italiana per la lotta all'obesità e alle Malattie Metaboliche, nell'ambito dell'European Obesity Day.

Si tratta di un importante incontro tra medici e medici, pazienti e pazienti e tra medici e pazienti.

"Una sorta di tavola rotonda - spiega l'AILO - dove fugare parecchi dubbi sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della pratica quotidiana, nella traduzione di ciò che realmente significa rimodulare la propria vita su un intervento che, di fatto, ci obbliga a cambiare tutte le nostre abitudini. Naturalmente tutto questo investe vari ambiti della vita: quello puramente logistico, quello alimentare e nutrizionale, ma anche anche quello emotivo ed affettivo".

Per questo motivo, a trattare l'argomento ci sarà una vera e propria equipe multidisciplinare composta da chirurghi, nutrizionisti, psicoterapeuti ed esperti in materia di sport e fitness.

Al convegno interverranno: il dott. Pietro Maida, primario del reparto di Chirurgia di Villa Betania(Na), la dott.ssa Melania Battagilini - chirurgo, il dott. Mark Rice - Nutrizionista, la dott.ssa Amalia Rodontini - psicologa e psicoterapeuta e il prof. Giorgio Liguori, docente di igiene alla Facoltà di Scienze Motorie dell'università Parthenope di Napoli.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

PER APPROFONDIRE: AILO fornisce sostegno, aiuto, assistenza sociale e sanitaria a tutte le persone che soffrono di obesità, di disturbi alimentari e di malattie metaboliche. Nello specifico, segue il paziente dall'approccio al problema, alla sua risoluzione (con particolare riferimento alla chirurgia bariatrica), passando per tutta una serie di step intermedi, volti a rendergli le cose più semplici e quanto più indolore possibile. Questo si traduce nell'impegno di informarlo, tramite qualsiasi materiale informativo (libri, riviste, materiale audio-video, immagini e quant'altro possa costituire “messaggio”), utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione di massa (internet, televisione, stampa) e di divulgazione. AILO organizza seminari, convegni, incontri di auto-aiuto, giornate di incontro medico-paziente, corsi con personale qualificato e incontri a vario titolo con il Comitato Scientifico, facente parte integrante dell'Associazione. AILO si impegna con tutti i pazienti affetti dalle patologie su indicate, per fare in modo che non siano soli (nella vita di tutti i giorni, nelle visite mediche e nei ricoveri ospedalieri) creando attorno a loro una rete di solidarietà e di (re)inserimento nel sociale e in tutti quegli ambienti dove più facilmente possono essere stigmatizzati. In ultimo, AILO intende educare la comunità tutta ad un più corretto e sano stile di vita, tramite incontri formativi con professionisti del settore e facendo conoscere alla generalità dei cittadini le problematiche connesse alle patologie in oggetto, onde favorire una cultura di accoglienza, integrazione e consapevolezza.