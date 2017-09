"Conoscere l'alcol", tappa a Giugliano per la campagna sociale di sensibilizzazione

Il 15 e 16 settembre 2017 il Parco Commerciale Auchan di Giugliano (Na) ospiterà la penultima tappa di “CONOSCERE L'ALCOL”, quinta edizione della campagna sociale di sensibilizzazione indirizzata a milioni di persone sul consumo moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche, in linea con gli obiettivi del programma “GUADAGNARE SALUTE”, sostenuto dal Ministero della Salute per la promozione di stili di vita salutari

Un’iniziativa promossa da Diageo, Pernod Ricard Italia e Cantine Leonardo da Vinci, con il supporto di Unione Italiana Vini e Wine In Moderation e in collaborazione con Auchan, Simply e Gallerie Commerciali Italia.

L’obiettivo principale di CONOSCERE L’ALCOL è quello di far acquisire ai cittadini che scelgono di bere, la consapevolezza dell’importanza di un consumo moderato, responsabile e consapevole di bevande alcoliche e della necessità di astenersi dal consumo in particolari situazioni o fasi della vita. I consumatori, anche attraverso la realizzazione di un quiz multimediale effettuato attraverso video touch screen e tablet, in questi appuntamenti verranno quindi sensibilizzati ad adottare stili di consumo moderato e responsabile e, insieme, ad evitare comportamenti pericolosi (come il binge drinking, la guida di veicoli dopo il consumo di bevande alcoliche e altro).

Per contrastare i quattro principali fattori di rischio di malattie croniche nel nostro Paese (scorretta alimentazione, inattività fisica, tabagismo, uso rischioso e dannoso di alcol) l’Italia ha approvato nel 2007 il programma “GUADAGNARE SALUTE: rendere facili le scelte salutari”, una strategia globale promossa dal MINISTERO DELLA SALUTE per la promozione della salute come bene pubblico. L’iniziativa di sensibilizzazione al bere moderato, responsabile e consapevole CONOSCERE L’ALCOL, anche in questa quinta edizione, è in linea con gli obiettivi del Programma.