Il gotha della chirurgia italiana si riunisce a Napoli in occasione del 119° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia (SIC), in programma alla Città della Scienza dal 15 al 18 ottobre e intitolato “La chirurgia nel rispetto dell’uomo”. I più illustri chirurghi italiani si alterneranno in decine di dibattiti, tavole rotonde e lectio magistralis dedicate a tutte le ultime novità del mondo della chirurgia. Il rapporto tra chirurgia e nuove tecnologie, in particolare la robotica, sarà tra i temi centrali del Congresso SIC, presieduto dai professori Maurizio De Palma e Natale Di Martino. Saranno dunque illustrate tutte le ultime innovazioni introdotte nel campo della chirurgia robotica e, numeri alla mano, sarà valutato l’impatto che queste determinano sui risultati dell’attività chirurgica. Gli operatori ospedalieri avranno inoltre la possibilità di sperimentare in prima persona le potenzialità di alcuni tra i più moderni dispositivi robotici attraverso l’uso di simulatori messi a disposizione nelle sale della Città della Scienza. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla tecnica laparoscopica, che rappresenta un approccio chirurgico ormai consolidato nella terapia delle neoplasie colo-rettali, e a tutte le più moderne forme di trattamento chirurgico dei tumori (dallo stomaco all’esofago e al fegato). Grande attesa, poi, per la tavola rotonda dedicata al tema della responsabilità medico-legale (martedì 17 ottobre, ore 8.45), moderata dai professori Marco Montorsi (presidente della Società Italiana di Chirurgia) e Pierluigi Marini (presidente dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani), che vedrà la partecipazione di Federico Gelli, responsabile Sanità del Partito democratico e relatore della legge che porta il suo nome (n. 24/2017) che ha rivoluzionato la materia della responsabilità medico-legale. E ancora: numerose le sessioni dedicate alle migliori forme di organizzazione e gestione dei dipartimenti chirurgici, alle nuove modalità di trattamento delle ferite, all’accreditamento delle strutture sanitarie e al delicato tema delle gare di appalto per la fornitura di apparecchiature sanitarie e chirurgiche. “Il filo rosso che accompagnerà tutti i dibattiti del Congresso è rappresentato dal tema della chirurgia al servizio dell’uomo, affinché essa sia gentile, tecnologica e integrata”, dichiara Marco Montorsi, presidente della Società Italiana di Chirurgia. “Gentile perché si riconosce sempre di più l’importanza di mantenere e preservare l’integrità del paziente in ogni momento del percorso chirurgico. Tecnologica perché si moltiplicano le tecnologie che permettono ai chirurghi di operare con sicurezza tramite l’impiego di strumenti superprecisi, che consentono ad esempio movimenti della mano non possibili all’uomo”. “Integrata, infine – conclude Montorsi – perché ormai il sapere è talmente vasto che il chirurgo si confronta giornalmente con tutte le altre specialità (dagli oncologi ai radioterapisti) prima di decidere come intervenire su un paziente”. “Il Congresso nazionale della SIC si svolgerà per la settima volta a Napoli, in particolare alla Città della Scienza, nel cuore di Bagnoli”, sottolineano i presidenti del Congresso Maurizio De Palma e Natale Di Martino. “Con questa decisione abbiamo voluto riconoscere non solo il ruolo che la Città della Scienza riveste oggi nel mondo delle istituzioni scientifiche, essendo sede di tanti istituti universitari e anche del nuovo museo del corpo umano, ma anche il valore simbolico che il centro assume nell’ottica di rinascita dell’intera area di Bagnoli”.