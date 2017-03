4° Congresso Nazionale sull’Ictus Cerebrale "Stroke 2017"

NAPOLI - Al via da mercoledì 1 fino a venerdì 3 marzo, la quarta edizione del Congresso Nazionale sull'Ictus Cerebrale. Gli argomenti trattati riguarderanno la prevenzione, la cura dell'ictus cerebrale e delle sue conseguenze, cercando di dare particolare risalto alla ricerca di base per trovare nuovi trattamenti di protezione del cervello nelle fasi dell'ictus. La novità riguarderà anche i nuovi progressi medici in questo campo: non solo farmaci per combattere l'ostruzione dell'arteria cerebrale chiusa ma la possibilità di risolvere "meccanicamente" il danno. Le passate edizioni si sono svolte in Toscana, quest'anno è stata scelta la Campania. L'idea di base è quella di proporre un congresso itinerante per facilitare, nel corso dei prossimi anni (anche a chi non può permettersi di seguire un congresso lungo tre giorni), la partecipazione di tutti i professionisti su questo importantissimo tema. Sono previsti quest'anno 500 partecipanti tra medici, fisioterapisti, logopedisti, infermieri, psicologi e altre figure professionali.