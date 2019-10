A Napoli il Congresso Nazionale di Ginecologia ed Ostetricia 2019

Si svolgerà a Napoli, dal 27 al 30 ottobre, il Congresso Nazionale di Ginecologia ed Ostetricia 2019.

Tematica al centro dell’evento di quest’anno è “Ginecologia e donna. Un viaggio di tutta una vita”, con l’approfondimento delle tematiche più rilevanti che riguardano la pratica clinica in Ginecologia ed Ostetricia e il ruolo del ginecologo a fianco della donna, non solo nelle condizioni di malattia, ma nelle varie fasi della sua vita – dall’adolescenza all’età adulta, dalla maternità alla menopausa –, assistendo ai cambiamenti che l’età comporta, sia in termini di salute riproduttiva, sia di benessere complessivo.

Particolare attenzione sarà dedicata alla Medicina della Riproduzione, branca sempre più multidisciplinare che vede la collaborazione tra ginecologi e altri specialisti nell’ambito della genetica, l’oncologia, l’endocrinologia e la biologia. Una tematica di grande attualità soprattutto alla luce dei cambiamenti sociali, che vedono sempre più rimandare nel tempo l’approccio alla genitorialità, e della sempre maggiore sensibilità nell’area oncologica, e non solo, di preservazione della fertilità.

Centrale sarà, inoltre, la presentazione di nuove linee guida nell’ambito della contraccezione ormonale e delle 5 raccomandazioni AOGOI in Ostetricia, con un focus sul travaglio, il parto cesareo e il clampaggio del cordone. Con queste nuove linee guida AOGOI ha aderito al progetto “Chooosing wisely Italy- Fare di più non significa fare meglio”, programma di Slow Medicine, a favore di un’Ostetricia rispettosa delle donne.

L'iniziativa sarà presentata il 29 ottobre durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 14:30 presso l’Hotel Royal Continental (Sala Normanna). Interverranno i presidenti del congresso, permettendo di avere uno sguardo d’insieme delle principali novità nei diversi ambiti della ginecologia, e i presidenti di SIGO e AOGOI.