Un esercito di 500 giuristi da tutto il mondo si riunisce a Napoli per parlare dei temi di sicurezza globale.



In che modo il Diritto Internazionale tutela i beni comuni come l’acqua, l’eredità culturale, la lotta contro il terrorismo, la sicurezza globale?

I più autorevoli esperti mondiali in tema di diritto internazionale ne dibatteranno a Napoli, in occasione della Tredicesima conferenza annuale della Società Europea di Diritto Internazionale, L’evento si terrà da giovedì 7 a sabato 9 settembre sotto l’egida dell’Università Federico II.

Il giorno 7 primo appuntamento alle ore 10 al Teatrino di Corte del Palazzo Reale. A partire dal pomeriggio dello stesso giorno, si proseguirà al Castel dell’Ovo fino al 9 settembre.



La Conferenza, curata dal team di internazionalisti della Federico II di Napoli (professori Massimo Iovane, Fulvio Maria Palombino, Daniele Amoroso, Giovanni Zarra), rappresenta il principale appuntamento mondiale in tema di diritto internazionale, e ospiterà Giudici della Corte Internazionale di Giustizia, Membri della Corte d’Appello dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, Rappresentanti di Governi, Professori, Diplomatici e arbitri internazionali. Per citarne solo alcuni: Pierre Thielbörger (Institute for International Law of Peace and Armed Conflict), Ramses Wessel (University of Twente), Paulina Starski (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg), Malgosia Fitzmaurice (Queen Mary, University of London), Ernst-Ulrich Petersmann (European University Institute), Roger O' Keefe (University College London), Jutta Brunnée (University of Toronto), Lorna McGregor (University of Essex), Giorgio Gaja (International Court of Justice), Ellen Hey (Erasmus University Rotterdam), Paolo Sestito (Banca d’Italia), Siobhán Mullally (Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway), Karine Bannelier (University Grenoble Alpes), Samantha Besson (University of Fribourg), André Nollkaemper (University of Amsterdam, ESIL President), Virginie Barral (University of Hertfordshire), Freya Baetens (University of Oslo), Harlan Grant Cohen (University of Georgia), Anne Lagerwall (Université libre de Bruxelles), Aristotelis Constantinides (University of Cyprus), Usha Natarajan (The American University in Cairo), Nilufer Oral (Istanbul Bilgi University), Ana Filipa Vrdoljak (University of Technology Sydney), Jenya Grigorova (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne).