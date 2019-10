La Fondazione Pietà de’ Turchini in collaborazione con l’Accademia Catemario di Napoli e l’Accademia Mandolinistica Napoletana presenta “La Scuola Napoletana, i Partimenti ed il Metodo Catemario”.



La conferenza avrà luogo venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 17,00 presso il Gran Caffè Gambrinus (via Chiaia, 1 – Piazza Trieste e Trento, 42).



La conferenza sarà basata sull’esposizione dei fondamenti storici della scuola napoletana e dell’uso dei partimenti del Settecento e del loro uso attualizzato attraverso il Metodo Catemario.



I relatori saranno:



- Luca Bianchini e Anna Trombetta (musicologi ed esperti di partimenti): Esistenza della scuola napoletana, introduzione storica, i partimenti

- Giovanni Paracuollo (concertista e professore): L’importanza della didattica pratica e della formazione dell’orecchio

- Edoardo Catemario (concertista e didatta internazionale): Metodo Catemario, genesi e sviluppo

- Mauro Squillante (concertista e professore): Il Metodo Catemario per mandolino

- Federica Castaldo (presidente della Fondazione Pieta de Turchini): L’offerta formativa di base.



L’ingresso è libero