Come diventare Curatore d'Arte e organizzatore di eventi artistici

Col Patrocinio del Comune di Napoli, Eugenio Santoro, titolare di MuseOrfeo | HomeGallery (Bologna centro storico) partner dell'Università di Bologna, presenta una conferenza su come si diventa Curatori d'Arte ed organizzatori di mostre ed eventi artistici.



La giornata full-immersion, è divisa in due parti, la mattina (dalle 09.30 alle 12.30) si tratterà della organizzazione vera e propria:

-Organizzazione 1 (ricerca/selezione degli artisti e location, modalità di ricerca)

-Organizzazione 2 (allestimento, pianificazione, realizzazione)



Il pomeriggio (13.30-15.30) sarà dedicato invece a:

-Divulgazione e pubblicità (rapporti coi media, social network, mailing list)

-Canali espositivi alternativi (HomeGallery, sale espositive, locali)

Per informazioni: museorfeo@gmail.com 349 2901981