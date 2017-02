STED, VHF e nuove opportunità per il settore: Confarca al NauticSud 2017

Le opportunità derivanti dalla nascita degli STED per il rinnovo dei documenti nelle scuole nautiche, la normativa in discussione in Parlamento sull’adeguamento delle barche ai nuovi impanti VHF, tutte le informazioni sul visus ed il rinnovo della patente. Saranno queste le tematiche più affrontate allo stand informativo della Confarca (Confederazione che rappresenta anche le scuole nautiche e gli studi di consulenza) durante la 44° edizione del NauticSud, il Salone Internazionale della Nautica di Napoli.

Un evento che anche quest’anno la sezione nautica della Confarca, con il suo segretario nazionale, Adolfo D’Angelo, ha voluto presenziare per portate di nuovo sotto i riflettori i temi della sicurezza in mare e della necessità di affidare il rinnovo delle pratiche per i diportisti agli STED, gli sportelli telematici per la nautica da diporto che permetterebbero alle agenzie e agli studi di consulenza di espletare le pratiche che riguardano le imbarcazioni, come già avviene già da anni nel settore automobilistico. “Misure necessarie per snellire le pratiche burocratiche per le patenti nautiche e dare nuovo slancio ad un settore che risente ancora i contraccolpi di una crisi che ha condizionato tutto il comparto italiano” ricorda D’Angelo.

Altro tema di cui si parlerà allo stand della Confarca è la proposta di legge sulla sostituzione delle nuove radio VHF sulle barche, una misura avanzata in Parlamento dal Ministero per lo Sviluppo Economico che preoccupa non poco i rappresentanti delle scuole nautiche italiane.