Concorso cocktail's divini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sono stati ben 27 i partecipanti che sono arrivati da tutto il territorio campano (Portici, Volla, Caserta, Aversa, Torre del Greco, Pompei, Poggiomarino, Cava dei Tirreni e in tanti da Sant’Antonio Abate). Si sono esibiti con grande professionalita, componendo un cocktail fantasia con ingrediente obbligatorio la castagna che non e’ facile da miscelare. La sfida è stata ben accettata, considerato che molti si sono prodigati a creare dei prodotti home made, poiché’ purtroppo prodotti alla castagna in commercio non sono tanti e spesso forniti da piccole aziende con scarsa distribuzione. Il concorso iniziato alle 14:30 e terminato alle 18:30 si e’ svolto in piazza Mercato, ossia nel cuore del paese. In platea numerosi spettatori non solo del posto, ma tanti amici e colleghi dei partecipanti che fino alla fine li hanno sostenuto. Il concorso è stato coordinato da Domenico Buondonno (fiduciario Campania di Aibm Project). La giuria tecnica del concorso era composta da Domenico Buondonno (Aibm Project), Valerio Liccardo (Aibm Project). La giuria del gusto composta da esperti del settore come Francesco Conte (Classic Cocktail Club) Elena Shvest (Aibm Project) –Liberato Aliberti (Presidende della CRU forma mentis), Louisiana Di Paolo (Responsabile bartender L2 Riccione), Antonio Fontanella (Direttore commerciale di Fontanella distribuzioni). Con la collabborazione di Phelippe Da Silva Ferreira (Aibm Project) ed Angelo Bellavista (Barman). I barman che hanno partecipato al concorso sono: Alberto Di Donna – Aldo Montagnaro – Alfonso Amato – Alfonso Isoldo – Angelo Volsi – Antonio Capuozzo – Antonio Fragliasso – Carmine Alfano – Catello Di Giulio Cesare – Domenico Barra – Fabio Lista – Fernando Miggiano – Gennaro Manzo – Giuseppe Tommasino – Luigi D’apice – Marco Di Giacomo – Maurizio Dauria – Mauro Cortese – Michele Fedele – Rosario Palumbo – Salvatore Capozzi – Salvatore Di Riso – Salvatore Esposito – Salvotore Manzo – Vincenzo D’Acunzo- Vincenzo Iorio – Vincenzo Manzo. Il concorso si e’ concluso con 1°-2°-3° ed e’ stato conteso tra : 3°Classificato Michele Fedele (Caserta) 2° Classificato Luigi D’apice (Sant’antonio abate). 1°Classificato Salvatore Capozzi (Aversa) Il cocktail del primo classificato Profumo d’autunno 3 cl liquore al cioccolato. 3 cl vino porto. 3 cl panna di bufala. Castagna cotta grattuggiata. Accompagnato da finger food di castagna e cioccolato fondente. Tecnica: shake & strain. La classifica fino al 15° : 1°Classificato Salvatore Capozzi 2° Classificato Luigi D’apice 3°Classificato Michele Fedele 4° Giuseppe Tommasino 5° Vincenzo Iorio 6° Fernando Miggiano 7° Vincenzo Manzo 8° Domenico Barra 9° Aldo Montagnaro 10° Salvatore Manzo 11° Catello Di Giulio Cesare 12° Vincenzo D’acunzo 13° Gennaro Manzo 14° Rosario Palumbo 15° Antonio Fragliasso